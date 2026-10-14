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GTA 6: Neuer Leak enthält wohl Spoiler vom Ende!

Oliver Schwuchow
Von

Nur noch einen Monat bis GTA 6 und die Leaks von „Cyberleek“ nehmen heute ihr Ende, wie er mitgeteilt hat. Zum Abschluss gab es aber nochmal einen Leak und wenn ich das richtig gesehen habe, ist Material vom Ende des Spiels enthalten.

Ich kann das Thema leider nicht komplett umgehen und habe den Spoiler nicht selbst gesehen, aber eine Beschreibung davon. Und wenn das stimmt, dann ist das ein durchaus massiver Spoiler, ihr solltet ab sofort also vorsichtig im Internet sein.

Laut „Cyberleek“ ist es ein kurzer Ausschnitt aus der letzten Mission.

Hier soll es nicht mehr um die Details der Leaks gehen, es gibt ja mittlerweile auch fast täglich offizielles Material, was ausreicht, betrachtet das hier eher als Warnung.

Und falls euch Spoiler komplett egal sind, bitte kommentiert diesen Part aber nicht bei uns, dann klickt hier, dieses ältere Gerücht dürfte stimmen. Es ist nur ein sehr kleiner Leak vom Ende, aber das ist sicher als Überraschung im Spiel vorgesehen.

Gaming · 14. Oktober 2026

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