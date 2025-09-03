Nintendo strebte Perfektion an: Switch 2 hätte früher kommen sollen

Die Nintendo Switch 2 hätte schon viel früher auf den Markt kommen sollen, denn die Hardware war fertig und viele Drittanbieter bereit. Daher gab es auch immer wieder Gerüchte, die teilweise von 2023 oder sehr häufig von 2024 sprachen.

Doch warum entschied sich Nintendo dagegen? Laut Bloomberg lag es an den eigenen Entwicklerstudios, die um mehr Zeit baten, damit sie ihre Spiele für die neue Konsole von Nintendo „perfektionieren“ können. Nintendo war es wichtiger, dass die Spiele gut auf der Switch 2 laufen – und man konnte es sich erlauben.

Die Nintendo Switch verkaufte sich, mit Blick auf das Alter, letztes Jahr weiterhin gut und auch bei der Software konnte sich Nintendo entspannen, da es sehr viele aktive Switch-Nutzer gab, die weiterhin neue und alte Spiele bei Nintendo kauften.

Und der aktuelle Erfolg der Nintendo Switch 2 zeigt, dass Nintendo alles richtig gemacht hat. Mir fehlen zwar noch weitere Blockbuster und Details zu den bereits angekündigten Spielen wie Metroid 4, aber da wird es wohl bald ein Event geben.