Gaming

Nintendo Switch 2: Beliebtes Bundle wird eingestellt

Nintendo schickte die Switch 2 mit Mario Kart World ins Rennen und bot zum Start auch ein attraktives Bundle an, bei dem man das Spiel günstiger bekam. Und weil es so attraktiv war, haben sich vermutlich auch die meisten das Bundle gekauft.

Doch Nintendo betonte von Anfang an, dass das Bundle aus Switch 2 und dem neuen Mario Kart nur limitiert sei. Details fehlten, aber wie man hört, wurde das Bundle jetzt eingestellt. Solltet ihr noch Einheiten sehen, dann beeilt euch lieber.

Bei Nintendo selbst ist es noch gelistet, aber bei Amazon ist es ab sofort nicht mehr lieferbar. Schade, einige werden sicher erst nach Weihnachten eine Switch 2 kaufen und darauf sparen und dieses Bundle war für mich bisher die beste Kaufoption.

Kommt das Steam Deck 2? Valve stellt erste Generation ein

Valve optimierte das erste Steam Deck nach einer Weile und spendierte diesem ein OLED-Display. Doch man verkaufte die LCD-Version weiter.…

22. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden

   

mobiFlip / News / Gaming / Nintendo Switch 2: Beliebtes Bundle wird eingestellt
