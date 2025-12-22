Nintendo Switch 2: Beliebtes Bundle wird eingestellt

Nintendo schickte die Switch 2 mit Mario Kart World ins Rennen und bot zum Start auch ein attraktives Bundle an, bei dem man das Spiel günstiger bekam. Und weil es so attraktiv war, haben sich vermutlich auch die meisten das Bundle gekauft.

Doch Nintendo betonte von Anfang an, dass das Bundle aus Switch 2 und dem neuen Mario Kart nur limitiert sei. Details fehlten, aber wie man hört, wurde das Bundle jetzt eingestellt. Solltet ihr noch Einheiten sehen, dann beeilt euch lieber.

Bei Nintendo selbst ist es noch gelistet, aber bei Amazon ist es ab sofort nicht mehr lieferbar. Schade, einige werden sicher erst nach Weihnachten eine Switch 2 kaufen und darauf sparen und dieses Bundle war für mich bisher die beste Kaufoption.

CONFIRMED: the Switch 2 Mario Kart World bundle has officially ended production according to an internal GameStop memo "This bundle SKU has now reached end of lifecycle, and additional units will no longer be produced. Future replenishment of Nintendo Switch 2 will be the base… pic.twitter.com/RYTgQvbUaQ — Nintendeal (@Nintendeal) December 21, 2025

