Nintendo Switch 2: Großes Update auf Version 23 wird verteilt

Nintendo spendiert der Switch 2 ein großes Update auf Version 23 und obwohl eine neue Zahl mittlerweile kein Garant für größere Neuerungen ist, so ist das dieses Mal der Fall. Und es gibt auch eine häufig gewünschte Neuerung bei der Switch 2.

VRR wird jetzt auch endlich im TV-Modus unterstützt, es hat also über ein Jahr benötigt, bis Nintendo das nachreichen konnte. Darüber hinaus gibt es noch mehr beim GameChat, den virtuellen Speicherkarten und die üblichen Optimierungen.

Und weil Nintendo alle Switch-Konsolen pflegt, bekommt auch die Switch 1 ein Update auf Version 23, das fällt aber natürlich kleiner aus. Ihr findet den kompletten Nintendo-Changelog für beide Switch-Generationen nach diesem Abschnitt:

Nintendo Switch 2 Version 23 Changelog

Für GameChat wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen: In der Liste der Chats, denen Sie beitreten können, werden nun auch diejenigen angezeigt, denen Sie zuvor bereits beigetreten sind. Wenn Sie einen neuen Chat starten, können Sie nun daran teilnehmen, auch ohne Freunde einzuladen. Dem Menü, das angezeigt wird, wenn Sie während eines Chats den C-Knopf drücken, wurde eine Option hinzugefügt, mit der Sie die Bildschirmgröße ändern können.

Im HOME-Menü wurde unter Virtuelle Softwarekarten eine neue Einstellung hinzugefügt. Hier können Sie unter anderem einsehen und bearbeiten, welche Ihrer Konsolen virtuelle Softwarekarten nutzen können.

eine neue Einstellung hinzugefügt. Für den TV-Modus wurde die Unterstützung für VRR (variable Bildwiederholfrequenz) hinzugefügt. Wenn sowohl die Software als auch der Fernseher diese Funktion unterstützen, wird das Videobild mit einer Bildwiederholfrequenz ausgegeben, die der Leistung des Spiels entspricht. Um diese Funktion zu aktivieren, ist eine Aktualisierung für die Nintendo Switch 2-Station erforderlich.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, einen Systemtransfer von einer Nintendo Switch 2-Konsole auf eine andere Nintendo Switch 2-Konsole durchzuführen.

Im Bereich Barrierefreiheit unter Systemeinstellungen wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen: Portugiesisch (Brasilien) wurde zu den verfügbaren Sprachen für die Text-zu-Sprache-Funktion hinzugefügt. Portugiesisch (Brasilien) wurde zu den verfügbaren Sprachen für die Sprache-zu-Text-Funktion in GameChat hinzugefügt.

unter wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen: Im Bereich Audio unter Systemeinstellungen wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen: Es wurde die Option hinzugefügt, die Einstellungen für jeden angeschlossenen Fernseher separat zu speichern.

unter wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen: Im Bereich Ansicht unter Systemeinstellungen wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen: „Informationen zur Darstellung bei Verwendung der Station“ wurde in „Informationen zur Videoausgabe“ umbenannt. Über diese Option können Sie nun Angaben zu den angeschlossenen TV-Wiedergaben abrufen. Es wurden Einstellungen für VRR hinzugefügt.

unter wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen: Im Bereich Mii unter Systemeinstellungen wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen: Es wurde eine neue Funktion hinzugefügt, mit der Sie einen QR-Code für Ihr Mii erstellen und mit anderen Nutzern teilen können.

unter wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen: Im Bereich Ruhemodus unter Systemeinstellungen wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen: Wenn Sie nun die Lautstärke für Signal nach Ruhemodus spielen einstellen, wird der Ton sofort wiedergegeben, sodass Sie die Lautstärke überprüfen können.

unter wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen: Sie können den „Handheld-Modus-Boost“ nun unter Schnelleinstellungen aktivieren oder deaktivieren.

Unter Systemeinstellungen > System wurde die Option Systemtransfer zu Nintendo Switch 2 hinzugefügt.

> wurde die Option hinzugefügt. Wenn beim Start der Software eine virtuelle Softwarekarte nicht aus einer anderen Konsole ausgeworfen werden kann, weil die Konsole ausgeschaltet oder aus anderen Gründen nicht mit dem Internet verbunden ist, werden Sie aufgefordert, die Software mit einer Online-Lizenz zu starten. Nur der Nutzer, der die Software gekauft hat, kann diese mithilfe der Online-Lizenz nutzen.

Während ein Mii erstellt oder angepasst wird, kann Musik abgespielt werden. Über die Option Musik-Einstellungen in der oberen Ecke des Bildschirms können Sie die Musik ändern oder anhalten.

Im Handheld-Modus-Boost können Sie nun auch andere Controller verwenden, während die Joy-Con 2-Controller an der Konsole angeschlossen sind.

Die Spielaktivitäten, die Sie auf Ihrer Seite unter Profil finden, fassen nun die Spieldauer derselben Software auf mehreren Konsolen zusammen. Die Gesamtzeiten werden in Reihenfolge angezeigt, beginnend mit Software, die nach dem Update gespielt wurde.

finden, fassen nun die Spieldauer derselben Software auf mehreren Konsolen zusammen. Es wurden allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität zur Steigerung des Nutzererlebnisses vorgenommen.

Nintendo Switch Version 23 Changelog

Im HOME-Menü wurde unter Virtuelle Softwarekarten eine neue Einstellung hinzugefügt. Hier können Sie unter anderem einsehen und bearbeiten, welche Ihrer Konsolen virtuelle Softwarekarten nutzen können.

eine neue Einstellung hinzugefügt. Wenn beim Start der Software eine virtuelle Softwarekarte nicht aus einer anderen Konsole ausgeworfen werden kann, weil die Konsole ausgeschaltet oder aus anderen Gründen nicht mit dem Internet verbunden ist, werden Sie aufgefordert, die Software mit einer Online-Lizenz zu starten. Nur der Nutzer, der die Software gekauft hat, kann diese mithilfe der Online-Lizenz nutzen.

Es wurden allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität zur Steigerung des Nutzererlebnisses vorgenommen.

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