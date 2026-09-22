Gaming
Nintendo teasert Pokémon-Klassiker für die Switch an
Pokémon-Fans werden das nächste Hauptspiel der Reihe erst 2027 auf der Switch 2 sehen, aber rund um das 30. Jubiläum scheint man noch ein alten Klassiker für 2026 geplant zu haben. Und darauf werden sich Pokémon-Fans sicher freuen.
Vor ein paar Wochen gab es das Gerücht, dass Pokémon Rubin, Smaragd & Saphir auf die Konsole von Nintendo kommen und genau das hat der offizielle Account von Pokémon Japan angeteasert. Es ist nicht bestätigt, aber doch recht eindeutig:
Es gab auch schon den ein oder anderen Hinweis für die alten Klassiker und ich könnte mir vorstellen, dass wir Pokémon Rubin, Smaragd & Saphir im Herbst sehen werden. Vermutlich noch im September oder Oktober und vor dem Zelda-Remake.
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