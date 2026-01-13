Nintendo Switch und Switch 2 bekommen Update auf Version 21.2

Nintendo hat der Switch (Lite, OLED und Original) und Switch 2 mal wieder ein Update spendiert und verteilt ab sofort Version 21.2 für alle Nutzer. Es gibt laut Nintendo wieder „allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität zur Optimierung der Benutzererfahrung“. Man nennt im Changelog leider, wie so oft, keine Details.

Es ist das erste Firmware-Update für die Switch-Reihe in diesem Jahr und kann ab sofort heruntergeladen und installiert werden. Bisher ist noch unklar, ob Nintendo eventuell Neuerungen eingebaut hat, über die man nicht spricht. Es ist aber nicht davon auszugehen, immerhin ist es ein Punkt-Update und nicht Version 22.