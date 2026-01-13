HBO Max ist da: Deutschland bekommt einen neuen Streamingdienst

Die Zahl der Streamingdienste ist in den letzten Jahren immer weiter gewachsen und wir leiten 2026 direkt mit einem weiteren Neustart ein, denn HBO Max ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Ihr findet die deutsche Webseite direkt hier.

Es geht bei 6 Euro im Monat los, wer aber 4K möchte, der zahlt bei uns 17 Euro. Das ist nicht günstig, daher gibt es eine Partnerschaft mit RTL, mit der man auf der Seite direkt zum Start wirbt. Warner hat hier übrigens ein großes Ziel, denn man will zügig in die Top 3 der Streamingdienste in Deutschland, Angebote dürften folgen.

Eine Übersicht der Tarife und was sie unterscheidet, gibt es am Ende des Beitrags, aber vielleicht ist das am Ende sowieso alles egal, denn Netflix will Warner kaufen und wer weiß, vielleicht ist das für die HBO-Inhalte auch nur ein Zwischenschritt.

Ich werde mir HBO Max ab heute etwas näher anschauen und freue ich vor allem, dass es viele HBO-Serien endlich mal in guter Qualität mit 4K, HDR, Dolby Atmos und Co. gibt. Man ist endlich nicht mehr von der Qualität bei Sky/WOW abhängig.

HBO Max: Die Abos für Deutschland

Basis mit Werbung (5,99 Euro):

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

Videoauflösung in Full-HD

Standard (11,99 Euro):

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

Videoauflösung in Full-HD

30 Downloads (es gelten Beschränkungen)

Premium (16,99 Euro):