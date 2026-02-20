Gaming

Nintendo verärgert sehr viele Pokémon-Fans

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

Wenn es bei Nintendo nicht gut läuft, dann ist man kreativ, preiswert und allgemein offen für Neues. Wenn es bei Nintendo gut läuft, dann casht man ab. Und es läuft derzeit hervorragend bei Nintendo, dementsprechend kassiert man bei Fans ab.

In einer Woche, also am 27. Februar, erscheinen Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün für die Switch. Nintendo lädt Fans von Pokémon dazu ein, dass man das „Abenteuer von damals“ noch einmal erleben kann. Für volle 20 Euro im eShop.

Diese Spiele wird es auch nur digital und bei Nintendo geben, man bestimmt also den Preis. Und das verrückte ist, dass es diese Spiele durchaus auch im Abo bei Switch Online geben könnte, aber damit kann man wohl nicht genug verdienen.

Auf der einen Seite freue ich mich über solche Möglichkeiten, auf der anderen Seite sind 20 Euro pro Edition schon ziemlich dreist. Das ist bei Nintendo echt immer so ein zweischneidiges Schwert. Hier übertreibt man es aber doch ein bisschen.

God Of War Kratos Schrei

Schock bei PlayStation-Fans: Beliebtes Studio wird geschlossen

Sony hat sich dazu entschieden, dass man Bluepoint schließt, rund 70 Menschen werden jetzt ihren Job verlieren. Das PlayStation Studio…

20. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Martin Pick 🪴
    sagt am

    Grundsätzlich kann man das sicherlich „verurteilen“ das es nicht einfach mit Switch Online kommt. ABER Nintendo weis das wir Kiddies aus den 90ern darauf seit Jahren warten.
    Hätte sogar mit Richtung 30€ gerechnet und wir reden hier über ein Konzern der keine Geschenke macht sondern Profit machen muss/will. So blöd es sich für viele anhört, die 20€ sind es mir persönlich Wert.

    @Kurt, das schöne ist keiner MUSS es kaufen, sondern jeder darf selber entscheiden und da weis ich nicht was das mit Naivität zu tun hat. Angebot und Nachfrage. Falls es viele nicht kaufen (was ich nicht glaube) wird Nintendo mit dem Preis schon runter gehen.

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    ja komm wer das macht is selbst dran Schuld. wobei, er zieht die anderen mit seiner Naivität langfristig mit rein..

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Nintendo verärgert sehr viele Pokémon-Fans
Weitere Neuigkeiten
Zelda Wind Waker Header
Zelda: Nintendo-Klassiker wird 40 Jahre alt
in Gaming
Der Neue Mercedes Benz Eqa The New Mercedes Benz Eqa
Mercedes startet Batterietausch bei EQA und EQB – auch in Deutschland
in Mobilität
Deutsche Post investiert in Modernisierung von 12.600 Partnerfilialen
in Dienste
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung bestätigt: Bixby startet mit One UI 8.5 ganz neu durch
in Firmware und OS
Cupra Licht Tavscan Header
Seat startet in „eine neue Ära“ der Elektromobilität
in Mobilität
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
WhatsApp bekommt „am häufigsten gewünschte“ Funktion
in Social
Scalable Capital startet ETF-Bonus für Neukunden
in Fintech
Android-Malware nutzt Gemini und übernimmt Geräte
in News
Volkswagen stellt sich neu auf: Und schon wieder ein Kurswechsel
in Mobilität
Renault 5 Logo Header
So will Renault dank China-Wissen überleben
in Mobilität