Nintendo verärgert sehr viele Pokémon-Fans

Wenn es bei Nintendo nicht gut läuft, dann ist man kreativ, preiswert und allgemein offen für Neues. Wenn es bei Nintendo gut läuft, dann casht man ab. Und es läuft derzeit hervorragend bei Nintendo, dementsprechend kassiert man bei Fans ab.

In einer Woche, also am 27. Februar, erscheinen Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün für die Switch. Nintendo lädt Fans von Pokémon dazu ein, dass man das „Abenteuer von damals“ noch einmal erleben kann. Für volle 20 Euro im eShop.

Diese Spiele wird es auch nur digital und bei Nintendo geben, man bestimmt also den Preis. Und das verrückte ist, dass es diese Spiele durchaus auch im Abo bei Switch Online geben könnte, aber damit kann man wohl nicht genug verdienen.

Auf der einen Seite freue ich mich über solche Möglichkeiten, auf der anderen Seite sind 20 Euro pro Edition schon ziemlich dreist. Das ist bei Nintendo echt immer so ein zweischneidiges Schwert. Hier übertreibt man es aber doch ein bisschen.