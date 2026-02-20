Nintendo verärgert sehr viele Pokémon-Fans
Wenn es bei Nintendo nicht gut läuft, dann ist man kreativ, preiswert und allgemein offen für Neues. Wenn es bei Nintendo gut läuft, dann casht man ab. Und es läuft derzeit hervorragend bei Nintendo, dementsprechend kassiert man bei Fans ab.
In einer Woche, also am 27. Februar, erscheinen Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün für die Switch. Nintendo lädt Fans von Pokémon dazu ein, dass man das „Abenteuer von damals“ noch einmal erleben kann. Für volle 20 Euro im eShop.
Diese Spiele wird es auch nur digital und bei Nintendo geben, man bestimmt also den Preis. Und das verrückte ist, dass es diese Spiele durchaus auch im Abo bei Switch Online geben könnte, aber damit kann man wohl nicht genug verdienen.
Auf der einen Seite freue ich mich über solche Möglichkeiten, auf der anderen Seite sind 20 Euro pro Edition schon ziemlich dreist. Das ist bei Nintendo echt immer so ein zweischneidiges Schwert. Hier übertreibt man es aber doch ein bisschen.
Grundsätzlich kann man das sicherlich „verurteilen“ das es nicht einfach mit Switch Online kommt. ABER Nintendo weis das wir Kiddies aus den 90ern darauf seit Jahren warten.
Hätte sogar mit Richtung 30€ gerechnet und wir reden hier über ein Konzern der keine Geschenke macht sondern Profit machen muss/will. So blöd es sich für viele anhört, die 20€ sind es mir persönlich Wert.
@Kurt, das schöne ist keiner MUSS es kaufen, sondern jeder darf selber entscheiden und da weis ich nicht was das mit Naivität zu tun hat. Angebot und Nachfrage. Falls es viele nicht kaufen (was ich nicht glaube) wird Nintendo mit dem Preis schon runter gehen.
ja komm wer das macht is selbst dran Schuld. wobei, er zieht die anderen mit seiner Naivität langfristig mit rein..