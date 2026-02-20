Schock bei PlayStation-Fans: Beliebtes Studio wird geschlossen

Sony hat sich dazu entschieden, dass man Bluepoint schließt, rund 70 Menschen werden jetzt ihren Job verlieren. Das PlayStation Studio glänzte zuletzt mit dem Remake für das fantastischen Demon’s Souls, einem großen PS5-Launch-Titel.

Danach halfen die Entwickler bei God of War Ragnarök aus und bekamen ein neues Projekt von Sony, ein Live-Service-Spiel rund um God of War. Das Spiel wurde aber 2025 eingestellt, erst vor wenigen Monaten gab es passende Screenshots dazu.

Eine miserable Live-Service-Strategie

Das Management von Sony hat mit der Live-Service-Strategie, die immer weiter scheitert, unglaublichen Schaden angerichtet und man hat Glück, dass Microsoft die Xbox gerade an die Wand fährt, denn eigentlich wäre das bei dieser Generation eine einmalige Chance gewesen, um der PlayStation so richtig Druck zu machen.

Es ärgert einen, dass am Ende die Mitarbeiter darunter leiden müssen, bei solchen Fehltritten geht nicht die Führungsebene. Mal schauen, was mit Bungie passiert, denn viele gehen davon aus, dass Marathon nächsten Monat auch scheitern wird.

Sony hätte jedenfalls viele gute Marken, die ein erfolgreiches Remake verdient hätten, ich weiß nicht, wer auf die, sorry, saudumme Idee kam, dass man so ein talentiertes Team streicht. Das mit den großen Übernahmen muss, wie man auch gerade bei Microsoft sieht, deutlich härter von den Behörden kontrolliert werden.