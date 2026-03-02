Nintendo zeigt uns morgen neue Switch-Spiele

Nintendo startet den März mit einem neuen Event für die Switch und zeigt uns am 3. März um 15 Uhr in knapp 15 Minuten neue Spiele. Es ist aber nur eine Indie World und 15 Minuten sind jetzt auch nicht viel, meine Erwartungen sind eher gering.

Die Hoffnung ist, was bei Nintendo nicht unüblich wäre, dass man den „Kleinkram“ abhakt, es gab ja schon in den letzten Tagen kleinere Events, und wir dann im März endlich mal wieder eine vollwertige Nintendo Direct mit echten Highlights sehen.

Mich dürstet es mittlerweile jedenfalls nach einer Roadmap für 2026 und das nicht, weil ich zu viel Zeit habe, im Gegenteil, mein Backlog platzt und die Familie wächst in ein paar Tagen, aber irgendwie erwarte ich langsam mehr von der Switch 2.