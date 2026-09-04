Xbox Game Pass wird schlechter: Microsoft baut das Abo um

Microsoft verlor viele Nutzer, als man die Preise beim Xbox Game Pass zu sehr erhöhte. Und das, obwohl das Abo sowieso schon weit hinter den Erwartungen von einst liegt. Die neue Xbox-Chefin reagierte direkt und senkte die Preise wieder.

Aber, und ich habe es mir schon gedacht, man baut das Abo um. Cloud Gaming ist jetzt nicht mehr dauerhaft kostenlos. Im Essential-Abo gibt es 5 Stunden, im Premium-Abo gibt es 10 Stunden und im Ultimate-Abo gibt es nur 15 Stunden.

Wer mehr Cloud Gaming nutzen möchte, der kann sich Stunden kaufen. Was man auch bald ohne Abo machen kann. Laut Microsoft macht man das, weil die Preise gestiegen sind. Die Preiserhöhung vor ein paar Wochen, die man zurücknahm, hatte schon einen Grund, jetzt muss man die Kosten an anderer Stelle reinholen.

Wir haben im Sommer auch erfahren, dass Microsoft auf die Bremse bei neuen Games gestiegen ist, das Abo hat also wieder den alten Preis, der Xbox Game Pass wird aber vermutlich zunehmend unattraktiver, weil die Kosten noch zu hoch sind.

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