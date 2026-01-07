Nio verkauft jetzt deutlich mehr Elektroautos

Mobilität

Nio konnte die Zahl der verkauften Elektroautos im letzten Jahr steigern und ist mit etwas weniger als einer Million Einheiten (insgesamt) zwar noch ein kleiner Fisch im großen Teich, aber es ging spürbar bergauf – vor allem zum Ende des Jahres.

Im Dezember gab es mit 48.135 Einheiten eine Steigerung von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und mit 124.807 Einheiten im vierten Quartal sogar eine von über 70 Prozent. Insgesamt konnte Nio sich letztes Jahr um 46,9 Prozent steigern.

Die Marke aus China blickt auf 326.028 Elektroautos für 2025, womit man deutlich besser als 2024 dasteht. Zugpferd bleibt die Marke Nio selbst, aber die neuen Untermarken Onvo und Firefly sorgten letztes Jahr für das sehr gute Wachstum.

