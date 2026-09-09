Nissan kündigt günstiges Elektroauto für diesen Monat an

Nissan wird ein weiteres Elektroauto auf den Markt bringen, welches sich sogar noch unter dem neuen Micra einordnen wird. Der Nissan Pixo steht an und soll ein vollelektrisches Stadtauto werden, was in erster Linie in Europa verkauft wird.

Die Weltpremiere ist für den 23. September geplant, Details zum Pixo, der sich im A-Segment bewegen wird, wollte Nissan aber noch keine nennen. Seit heute ist die entsprechende Webseite mit einem Teaser online, wie auch ein neues Video dazu.

Der elektrische Micra startet bei knapp 28.000 Euro in Deutschland, wir werden also sicher bei unter 25.000 Euro landen. Wenn man sich die Konkurrenz in der Klasse so anschaut, dann sollte Nissan eigentlich sogar unter 20.000 Euro anpeilen.

Am Ende wird das wohl ein Pendant zum Renault Twingo, der Nissan Pixo dürfte also mit 60 kW (82 PS) auskommen und einen Akku mit 27,5 kWh für ca. 250 km Reichweite haben. Dieses Basis lohnt sich mal, auch der neue Dacia Spring nutzt sie und Ford hat diese Plattform ebenfalls für ein neues Elektroauto eingekauft.

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