Neuer Nissan Micra hat einen offiziellen Preis

Der neue Nissan Micra, den es nur noch als vollelektrische Version gibt, startet laut Nissan bei 27.990 Euro in Deutschland. Das ist der Preis für die Basis, die man ab sofort bestellen kann. Das kompakte Elektroauto ist also etwas teurer als erwartet.

Es geht mit 40 kWh im Unterboden und 90 kW (122 PS) los und wer 52 kWh und 110 kW (150 PS) möchte, der startet schon bei 32.990 Euro. In der besten Version und Ausstattung startet der elektrische Nissan Micra übrigens bei 34.900 Euro.