Mobilität

Nissan Ariya Nismo: Das PS-Monster kommt Anfang 2025 nach Deutschland

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Nissan Ariya Nismo Heck

Anfang 2024 präsentierte Nissan den Nissan Ariya Nismo, eine neue Performance-Version des bekannten Elektro-SUV. Im Sommer hat man dann bekannt gegeben, dass diese weltweit starten wird und heute hat Nissan weitere Details genannt.

Nissan wird den Nissan Ariya Nismo Anfang 2025 auch zu uns bringen und Nissan hat auch verraten, welche Version wir bekommen. Es gibt das Top-Modell mit dem 91 kWh großen Akku und 320 kW (436 PS). Preis? Dazu schweigt Nissan noch.

Verkaufsstart soll im Januar 2025 sein, spätestens dann werden wir also erfahren, was der Nissan Ariya Nismo bei uns kostet. Unter 70.000 Euro wird das aber wohl eher nichts, denn der beste Nissan Ariya liegt schon bei über 65.000 Euro bei uns.

Vw Id3 Gtx Detail

VW ID.3 R: Volkswagen könnte neue Wege gehen

Mit dem VW ID.3 GTX Performance hat Volkswagen das Maximum aus der kleinen Kiste herausgeholt und den hinteren Elektromotor auf…

9. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. pankras ☀️
    sagt am

    Jammern auf hohem Niveau, aber klingt:

    Nissan wird den Ariya Nismo Anfang 2025 ebenfalls zu uns bringen und hat auch verraten welche Version.

    doch etwas stimmiger als:

    Nissan wird den Nissan Ariya Nismo Anfang 2025 auch zu uns bringen und Nissan hat auch verraten, welche Version wir bekommen.

    3 Wiederholungen und unnötige Textbausteine in einem Satz wirken echt anstrengend.

    Wenn ihr mal nen Korrekturleser benötigt…🫣😄🫶

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Nissan Ariya Nismo: Das PS-Monster kommt Anfang 2025 nach Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 (Pro): Großes Update auf Version 12 hat ein Datum
in Firmware und OS
Apple Sports startet in Deutschland
in Dienste
PlayStation-Event für nächste Woche geplant
in Gaming
Volkswagen gibt neues Elektroauto als reine Studie in Auftrag
in Mobilität
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden startet neuen 25-GB-Tarif im Telekom-Netz
in Tarife
Visa
Visa startet neue Cashback-Aktion für Onlinezahlungen
in Fintech
Renault 4 Header
Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen
in Mobilität
Homematic IP stellt neuen Fußbodenheizungscontroller vor – kostet 149,95 Euro
in Smart Home
Komoot
Komoot kündigt Heatmaps, neue Apple-Watch-App und KI-Planung an
in Software
Ard
ARD Mediathek bringt großes Update mit neuen Funktionen
in News