Nissan Ariya Nismo: Das PS-Monster kommt Anfang 2025 nach Deutschland

Anfang 2024 präsentierte Nissan den Nissan Ariya Nismo, eine neue Performance-Version des bekannten Elektro-SUV. Im Sommer hat man dann bekannt gegeben, dass diese weltweit starten wird und heute hat Nissan weitere Details genannt.

Nissan wird den Nissan Ariya Nismo Anfang 2025 auch zu uns bringen und Nissan hat auch verraten, welche Version wir bekommen. Es gibt das Top-Modell mit dem 91 kWh großen Akku und 320 kW (436 PS). Preis? Dazu schweigt Nissan noch.

Verkaufsstart soll im Januar 2025 sein, spätestens dann werden wir also erfahren, was der Nissan Ariya Nismo bei uns kostet. Unter 70.000 Euro wird das aber wohl eher nichts, denn der beste Nissan Ariya liegt schon bei über 65.000 Euro bei uns.