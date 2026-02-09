Nissan setzt ebenfalls wieder mehr auf Verbrenner

Die Nachfrage nach Elektroautos wächst weiter, aber einige Marken tun sich mit dem Wandel zunehmend schwer. Zum einen, weil die Nachfrage einigen Märkten weniger stark als erwartet ist, aber auch die harte Konkurrenz spielt eine Rolle.

Ivan Espinosa, der seit April 2025 der neue Chef von Nissan ist, passt daher die Strategie der Marke immer weiter an. Weniger Volumen, mehr Gewinn, so lautet das Ziel beim Verkauf von Autos, wie der CEO laut ANE bei einem Event mitgeteilt hat.

Nissan möchte außerdem mehr Auswahl bei Modellen mit „e-Power“ anbieten und setzt neben Elektroautos verstärkt auf Verbrenner. Hier fokussiert sich Nissan auf Plug-in-Hybride (PHEV) und Range Extender (EREV), um neue Nutzer zu gewinnen.

Ivan Espinosa ist auch davon überzeugt, dass in China entwickelte Modelle, wie der neue Nissan Frontier Pro (Pick-up), eine gute Chance in Europa haben und dabei helfen, dass man hier „kompetitiver“ ist. Weitere Modelle könnten also noch folgen.