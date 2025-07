Das Ende der Nokia-Smartphones ist da

Sucht man bei Google nach HMD, die früher die Nokia-Smartphones verkauft haben, dann bezeichnet man sich dort auch noch als „Hersteller von Nokia Smartphones“. Besucht man allerdings die Seite, findet man diese nicht mehr.

HMD, die sich mittlerweile als Human Mobile Devices bezeichnen, hat in den letzten Wochen ein eigenes Lineup vorgestellt und bietet in Deutschland nur noch das an. Unter Smartphones ist bei HMD kein einziges Gerät mit Nokia-Logo zu finden.

Bei den Feature Phones gibt es das Nokia-Logo noch, aber das sind eben keine Smartphones, der Slogan „Hersteller von Nokia Smartphones“ stimmt nicht mehr. Es stimmt auch nicht mehr, dass man der „Macher von Nokia Smartphones“ ist, damit wirbt HMD ebenfalls auf der Webseite. Nokia ist mittlerweile Geschichte.

Lizenz für Nokia läuft schon bald aus

Das hat einen einfachen Grund, denn HMD und Nokia einigten sich damals auf 10 Jahre, der Deal (dass man das Nokia-Logo auf Smartphones nutzen darf) läuft also 2025 oder 2026 aus. Es sieht nicht so aus, als ob man die Lizenz verlängern wird.

HMD selbst schweigt bisher dazu, denn Nokia ist noch eine bekannte Marke und man hat die Features Phones, das möchte man vermutlich noch eine Weile für das Marketing der HMD-Smartphones nutzen. Nokia-Smartphones gibt es aber keine.

Bisher ist noch nicht bekannt, ob Nokia die Lizenz nach HMD an eine andere Marke verkaufen wird oder ob es überhaupt ein Unternehmen auf der Welt gibt, was die Marke haben möchte. Vor zehn Jahren war Nokia noch bekannt und beliebt, aber HMD hat aus dieser Lizenz ehrlich gesagt viel zu wenig bei Smartphones gemacht.

Jetzt ist das Thema durch, denn Marken wie Nokia, HTC und Co. kennen viele nicht mehr und es würde mich wundern, wenn wir ein weiteres Nokia-Comeback sehen.

