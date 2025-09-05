Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht

Anfang Juli ist das Unternehmen Nothing mit den Nothing Headphone 1 in die Over-Ear-Kategorie eingestiegen. Das für die Marke typische, recht ungewöhnliche Design ist bei einigen negativ und bei anderen durchaus positiv aufgenommen worden. In der Szene sind die Kopfhörer gut angekommen, erste Tests waren positiv. Im Moment läuft zudem im Rahmen der „Back to School“-Aktion eine Rabattaktion für die Kopfhörer.

Keine Langzeit-Investition?

Mir gefallen die Nothing Headphone 1 ebenfalls und ich wäre bereit sie auch zu kaufen, doch die Nichtverfügbarkeit austauschbarer Ohrpolster macht mir einen Strich durch die Rechnung. Der Kauf von Kopfhörern ist für mich immer eine langfristige Entscheidung. Die Ohrpolster werden sicherlich nämlich irgendwann ausgetauscht werden müssen und ohne Ersatz sind die Kopfhörer in einigen Jahren unbrauchbar.

Da Nothing sich zu Ersatzteilen bisher nicht äußert und im Nothing-Shop auch keine Ersatz-Ohrpolster verfügbar sind, habe ich von einem Kauf abgesehen, obwohl die Ohrpolster selbst abnehmbar sind. Nun sind aber auf der Online-Plattform von AliExpress eine Art Schutzcover und die besagten Ersatz-Ohrpolster aufgetaucht, die zum sofortigen Kauf bereitstehen. Preislich bewegt man sich je nach Set und Zusammenlegung der beiden Artikel zwischen 1,40 Euro und 25 Euro.

Wichtig ist der Hinweis, dass es sich nicht um eine offizielle Quelle von Nothing handelt und beide Artikel von einem Drittanbieter stammen. Da Nothing offenbar keine Ersatzteile anbietet – zumindest nicht über den Online-Shop – bleibt Interessierten, die die Nothing Headphone 1 langfristig nutzen möchten, wohl keine andere Wahl, als dieses Angebot wahrzunehmen.