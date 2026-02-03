Audio

Nothing Headphone 1: Nothing plant offenbar eine günstigere Version

Bildquelle: Nothing

Anfang Juli letzten Jahres ist das Unternehmen Nothing mit den Nothing Headphone 1 in die Kategorie der Over-Ear-Kopfhörer eingestiegen. Dabei setzt das Unternehmen typischerweise auf ein eigenes Design, das bei einigen Personen gut ankommt (oder auch nicht). Nichtsdestotrotz sind die Kopfhörer in der Presse recht gut weggekommen; allein der Preis von 299 Euro hat aber einige abgeschreckt.

Nothing Headphones: A-Version geplant

Das Unternehmen hat sich hinsichtlich der Preisfrage wohl einige Gedanken gemacht und plant für dieses Jahr eine günstigere Version der Nothing Headphone 1 auf den Markt zu bringen. Der zuverlässige Leaker „billbil-kun” hat dazu erste Informationen veröffentlicht: Sie sollen die Bezeichnung „Nothing Headphone (a)” tragen, ähnlich wie die A-Modellreihe bei den Smartphones. Als Preis für die „Nothing Headphone (a)” werden 159 Euro genannt. Man soll die Auswahl zwischen den Farbvarianten Pink, Weiß, Schwarz und Gelb haben.

Sie sollen Anfang März erscheinen, was wiederum zur zeitgleichen Veröffentlichung des Nothing Phone 4a und des Nothing Phone 4a Pro passen würde. Ein passendes Event mit der Ankündigung der vierten Nothing A-Generation und der günstigeren Nothing Headphone klingt mehr als plausibel.


