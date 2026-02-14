Nothing Headphone 1: Update beseitigt (endlich) den langanhaltenden Bass-Fehler
Während die Arbeiten an einer günstigeren Version der Nothing Headphone 1 offenbar weitergehen und die Ankündigung im Zuge der vierten Nothing A-Generation erfolgen soll, hat das Unternehmen für die jetzt im Handel verfügbaren Over-Ear-Kopfhörer ein neues Update veröffentlicht.
Das Update mit der Versionsnummer 1.0.1.81 wird ab sofort ausgerollt. Laut den Release Notes wurde die Bass-Option überarbeitet. Dieser Fehler hat in der Nothing-Community seit mehreren Monaten für viel Frust gesorgt und ist im Zuge des letzten Firmware-Updates aufgetreten – nun gehört er glücklicherweise der Vergangenheit an.
Nothing Headphone (1) – Changelog: Refined bass tuning for clearer low-frequency performance while maintaining overall balance.
