Nothing Headphone 1: Update beseitigt (endlich) den langanhaltenden Bass-Fehler

Bildquelle: Nothing

Während die Arbeiten an einer günstigeren Version der Nothing Headphone 1 offenbar weitergehen und die Ankündigung im Zuge der vierten Nothing A-Generation erfolgen soll, hat das Unternehmen für die jetzt im Handel verfügbaren Over-Ear-Kopfhörer ein neues Update veröffentlicht.

Das Update mit der Versionsnummer 1.0.1.81 wird ab sofort ausgerollt. Laut den Release Notes wurde die Bass-Option überarbeitet. Dieser Fehler hat in der Nothing-Community seit mehreren Monaten für viel Frust gesorgt und ist im Zuge des letzten Firmware-Updates aufgetreten – nun gehört er glücklicherweise der Vergangenheit an.

Nothing Headphone (1) – Changelog: Refined bass tuning for clearer low-frequency performance while maintaining overall balance.


