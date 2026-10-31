Firmware und Updates
Nothing Headphone (a): Neues Firmware-Update veröffentlicht
Das Unternehmen Nothing hat ein neues Firmware-Update für die Nothing Headphone (a) veröffentlicht, die als preisgünstige Alternative zu den Nothing Headphone (1) Pro gelten.
Die Version 1.0.1.52 ist ab sofort für die Verwaltungs-App Nothing X verfügbar. Gemäß den Release Notes umfasst das Update „einige generelle Performance-Verbesserungen“.
Nothing Headphone (a) – Version: 1.0.1.52 Changelog
- General performance improvements.
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