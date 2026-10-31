Firmware und Updates

Nothing Headphone (a): Neues Firmware-Update veröffentlicht

Giovanni Senioroce
Von
Bildquelle: Nothing

Das Unternehmen Nothing hat ein neues Firmware-Update für die Nothing Headphone (a) veröffentlicht, die als preisgünstige Alternative zu den Nothing Headphone (1) Pro gelten.

Die Version 1.0.1.52 ist ab sofort für die Verwaltungs-App Nothing X verfügbar. Gemäß den Release Notes umfasst das Update „einige generelle Performance-Verbesserungen“.

Nothing Headphone (a) – Version: 1.0.1.52 Changelog

  • General performance improvements.
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