Firmware und Updates

Nothing Phone 3: Hotfix-Update behebt nervigen Fehler

Autor-Bild
Von
|
Bildquelle: Nothing

Nachdem das Nothing Phone 3 vor knapp zwei Wochen das Juni Firmware-Update erhalten hat, wurden Rufe laut nach einem nervigen Fehler im Zusammenhang mit den Volumenslider, der in bestimmten Situationen systemseitig abstürzte. Das Unternehmen Nothing hat nun reagiert und ein passendes Hotfix-Update veröffentlicht.

Das Firmware-Update steht mit der Versionsnummer B4.1-260624-1457 zum Herunterladen bereitgestellt. Nach der Installation sollte der Fehler behoben sein, zudem wurde auch die allgemeine Systemstabilität verbessert.

What’s New in This Update – General Improvements and Bug Fixes

  • Fixed an issue that caused the volume slider to crash in certain scenarios.
  • Enhanced overall system stability.

Nothing OS 5.0: Beta-Testprogramm wird wohl bald starten

Das Unternehmen Nothing hat in den letzten Jahren ein beachtliches Produktsortiment rund um Smartphones aufgebaut. Zuletzt wurden neben dem Nothing…

17. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / Nothing Phone 3: Hotfix-Update behebt nervigen Fehler
Weitere Neuigkeiten
Apple veröffentlicht macOS Tahoe 26.5.2
in Firmware und Updates
Ps5 Pro Playstation Detail Header
PlayStation 6: Sony spricht über Preis und neue Möglichkeiten
in Gaming
Blade Marvel Spiel
Xbox: Man darf Microsoft derzeit nicht glauben
in Gaming
Nothing Phone 4b: Specs deuten auf ein Mittelklasse-Smartphone hin
in Smartphones
Apple Watch Series 13 soll ein gewaltiges Upgrade bekommen
in Wearables
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im Juli 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
in Unterhaltung
Vodafone 5g
Vodafone verabschiedet sich von GigaMobil und GigaDepot – mehr Datenvolumen angekündigt
in Vodafone
OnePlus am Ende? Man wirbt mit dem Wechsel
in News
E.ON überrascht mit ungewöhnlich langer Preisgarantie
in Marktgeschehen
Apple Event September 2021 Header
Apple geht überraschend gegen aktuelle Leaks vor
in News