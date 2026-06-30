Nothing Phone 3: Hotfix-Update behebt nervigen Fehler

Nachdem das Nothing Phone 3 vor knapp zwei Wochen das Juni Firmware-Update erhalten hat, wurden Rufe laut nach einem nervigen Fehler im Zusammenhang mit den Volumenslider, der in bestimmten Situationen systemseitig abstürzte. Das Unternehmen Nothing hat nun reagiert und ein passendes Hotfix-Update veröffentlicht.

Das Firmware-Update steht mit der Versionsnummer B4.1-260624-1457 zum Herunterladen bereitgestellt. Nach der Installation sollte der Fehler behoben sein, zudem wurde auch die allgemeine Systemstabilität verbessert.

What’s New in This Update – General Improvements and Bug Fixes Fixed an issue that caused the volume slider to crash in certain scenarios.

Enhanced overall system stability.

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