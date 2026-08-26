Nothing Phone 3: Open-Beta-Testprogramm zu Nothing OS 5.0 startet

Das Unternehmen Nothing hat gestern seine neue Version der Benutzeroberfläche Nothing OS vorgestellt, die inzwischen in der Version 5.0 angekommen ist und ab Mitte Oktober bis Mitte Januar des nächsten Jahres für alle berechtigten Smartphones veröffentlicht wird.

Besitzer eines Nothing Phone 3 können ab sofort am Open Beta-Testprogramm teilnehmen.

Der Zugriff auf die Beta-Version erfolgt durch das Herunterladen und Installieren einer APK-Datei, die auf der offiziellen Website von Nothing zur Verfügung steht. Der Open Beta-Zugangszeitraum bleibt sieben Tage lang geöffnet, danach wird die Teilnahme für neue Nutzer geschlossen.

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