Wearables

Nutzer sind enttäuscht: Google Pixel Watch erhält ein letztes Update

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Google Pixel Watch 2023 Header

Google hat der ersten Pixel Watch diese Woche ein Update (BW1A.251005.003.W) spendiert und damit sein Update-Versprechen theoretisch gehalten. Die Uhr wurde bis Oktober 2025 unterstützt. Doch die Pixel-Nutzer sind damit nicht zufrieden.

Google Pixel Watch ohne Wear OS 6

Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass die erste Google Pixel Watch kein Wear OS 6 bekommen wird und das ist weiterhin der Stand, denn das Update bringt nur die üblichen Optimierungen für Stabilität mit, aber Basis ist weiterhin Wear OS 5.1.

Wenn man bedenkt, dass die Apple Watch Series 6 von 2019 gerade watchOS 26 erhalten hat und die Google Pixel Watch sogar erst 2022 auf den Markt kam, ist das nicht akzeptabel. Sie kam mit Wear OS 3.5 auf den Markt, es gab also nur zwei große Updates. Mehr wäre locker möglich, Samsung pflegt seine Uhr von 2022 noch.

Es spielt also keine Rolle, ob Google jetzt das Update-Versprechen gehalten oder gebrochen hat (theoretisch hat man es gehalten, es gab ja noch ein Update im Oktober 2025), aber für die Pixel-Reihe ist diese Update-Strategie inakzeptabel.

Fitbit Versa Header

Google bestätigt „neue Fitbit-Hardware“ für 2026

Fitbit als Marke ist zwar auf dem absteigenden Ast bei Google, aber sie spielt noch eine Rolle als App und…

28. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter 👋
    sagt am

    Ich weiß nicht, ob man hier nicht gerade Äpfel mit Birnen vergleicht.
    Die erste Pixel Watch war ein Experiment, was noch lange nicht so ausgefeilt war wie die Pixel Watch 4.
    Die Hardware war langsam und auch es fehlten noch einige Features. Selbst im Jahr der Erscheinung hinkte das Modell noch der Konkurrenz meilenweit hinterher. Mit dem Wear OS 6 hätte man dem Gerät keine Freude getan, weil es dann noch langsamer würde mit den ganzen Animationen. Das wusste Google wahrscheinlich selbst. Schließlich gab es die Pixel Watch 1 kostenlos zu dem Smartphone dazu.
    Und das mit den bereits etablierten Marken wie Apple Watch der 6. Generation und Samsung hatte in dem Jahr die Galaxy Watch 6 veröffentlicht, das noch mit Wear OS 3.5 dümpelt.

    Ich denke mit den Nachfolge Generationen wird die Update Garantie länger andauern. Schließlich hängt es auch davon ab, ob Herstellern aktuelle Treiber zur Verfügung stellen.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Peter ⇡

      Nein, das war kein Experiment, Google hat direkt betont, dass man ein Ökosystem aufbaut. Ich kann mir auch vorstellen, dass Wear OS 6 einfach nicht rund lief, aber für mich ist das dennoch inakzeptabel, denn Google will ja immer wieder die Apple-Nutzer abholen und ihnen gelingt das immer besser, sowas darf da aber nicht passieren.

      Und bisher garantiert man bei den neueren Uhren auch keine längere Versorgung.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Wearables / Nutzer sind enttäuscht: Google Pixel Watch erhält ein letztes Update
Weitere Neuigkeiten
Once Upon A Time In The West
Only Murders in the Building: Staffel 6 kommt und geht neue Wege
in News
Hier ist das erste Samsung Galaxy Z Trifold
in Smartphones
Audi blickt auf ein gewaltiges Problem mit seinem Flaggschiff
in Mobilität
Fitbit Versa Header
Google bestätigt „neue Fitbit-Hardware“ für 2026
in Wearables
Sony Xperia 1 VI und Xperia 10 VI erhalten Android 16
in Firmware und OS
Marvel Studios 2024 Logo
Datum für neuen Marvel-Film bei Disney+ steht fest
in News
Xbox 2024 Header
Die nächste Xbox soll sich „wie eine traditionelle Konsole anfühlen“
in Gaming
IKEA will mit „Äpple“-Ankündigung überraschen
in News
Apple Iphone 15 Dynamic Island
Apple soll neue Front für nächstes „Budget-iPhone“ geplant haben
in Smartphones
Pixelmator Pro und mehr: Apple plant wohl viele neue iPad-Apps
in Dienste