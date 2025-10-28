Nutzer sind enttäuscht: Google Pixel Watch erhält ein letztes Update

Google hat der ersten Pixel Watch diese Woche ein Update (BW1A.251005.003.W) spendiert und damit sein Update-Versprechen theoretisch gehalten. Die Uhr wurde bis Oktober 2025 unterstützt. Doch die Pixel-Nutzer sind damit nicht zufrieden.

Google Pixel Watch ohne Wear OS 6

Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass die erste Google Pixel Watch kein Wear OS 6 bekommen wird und das ist weiterhin der Stand, denn das Update bringt nur die üblichen Optimierungen für Stabilität mit, aber Basis ist weiterhin Wear OS 5.1.

Wenn man bedenkt, dass die Apple Watch Series 6 von 2019 gerade watchOS 26 erhalten hat und die Google Pixel Watch sogar erst 2022 auf den Markt kam, ist das nicht akzeptabel. Sie kam mit Wear OS 3.5 auf den Markt, es gab also nur zwei große Updates. Mehr wäre locker möglich, Samsung pflegt seine Uhr von 2022 noch.

Es spielt also keine Rolle, ob Google jetzt das Update-Versprechen gehalten oder gebrochen hat (theoretisch hat man es gehalten, es gab ja noch ein Update im Oktober 2025), aber für die Pixel-Reihe ist diese Update-Strategie inakzeptabel.