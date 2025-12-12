Nutzer verärgert: Amazon streicht neue Funktion bei Prime Video

Dienste

Man kann schon viel menschliche Arbeit auf KI auslagern, komplett ohne geht es in der heutigen Zeit aber auch noch nicht. Diese Hoffnung hatte Amazon eigentlich bei einer ganz neuen Funktion namens „Video Recaps“ für Amazon Prime Video.

Diese sollte die Ereignisse von Serien zusammenfassen und weil man sich hier die Hände nicht selbst schmutzig machen wollte, sollte das die KI übernehmen. Doch diese lieferte viel zu viele Fehler. Daher hat Amazon die Funktion direkt gestrichen.

In Zukunft wird die KI sicher besser und kann solche Dinge übernehmen, aber es gab in diesem Jahr einige Untersuchungen, die zeigten, dass KI-Chatbots sich die Wahrheit oft selbst zusammenreimen und leider zu oft falsche Aussagen treffen.

Ich gehe davon aus, dass Amazon weiter daran arbeitet und die „Video Recaps“ in Zukunft, wenn sie zuverlässig sind, zurückbringt. Doch im Moment verbreitet die KI eben zu viele Falschmeldungen, was Nutzer ärgerte, daher hat man sie entfernt.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

