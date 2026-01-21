Provider

O2: Geld zurück bei schlechtem Netz

O2 2

Die Marke O2 führt ab Februar 2026 eine Zufriedenheitsgarantie ein und ermöglicht Kunden einen dreißigtägigen Praxistest des Mobilfunknetzes.

Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica startet bei seiner Kernmarke O2 eine Zufriedenheitsgarantie für Neu- und Bestandskunden.

Ab dem 4. Februar 2026 können Kunden das Mobilfunknetz dreißig Tage im Alltag nutzen und anschließend entscheiden, ob sie den Vertrag fortführen möchten. Entspricht die Leistung nicht den Erwartungen, ist eine Stornierung ohne Angabe von Gründen möglich.

Nach Unternehmensangaben umfasst die Regelung alle Mobilfunktarife mit Laufzeit sowie Flex-Tarife, die über Shops, Onlinevertrieb und Hotline abgeschlossen werden. Im Fall einer Kündigung erstattet O2 die Grundgebühr und den Anschlusspreis des ersten Monats vollständig.

Netzausbau und Begründung der Zufriedenheitsgarantie

O2 Telefónica verweist auf umfangreiche Investitionen in den Netzausbau und auf Ergebnisse externer Tests. Laut dem Fachmagazin connect wurde das Netz zum sechsten Mal in Folge mit sehr gut bewertet und erreichte erstmals Platz zwei. Diese Entwicklung bildet laut Unternehmen die Grundlage für die Einführung der Garantie.

Zentrale Rahmendaten der Regelung

  • Testzeitraum von dreißig Tagen im laufenden Betrieb
  • Gültig für Neu- und Bestandskunden
  • Volle Erstattung bei Vertragsstorno im ersten Monat

Begleitend verweist O2 Telefónica auf eine eigene repräsentative Erhebung, nach der für 55 Prozent der Befragten die Netzqualität wichtiger ist als ein neues Smartphone. Parallel zum Garantieangebot kündigt das Unternehmen einen fortgesetzten Ausbau des 5G Netzes an.

  1. Oliver Schwuchow ♾️
    sagt am

    Mit 5G bin ich immer noch nicht so zufrieden, wie meine Frau mit D-Netz, aber bei 4G merke ich keinen Unterschied mehr. Und da 5G, für mich, sowieso komplett egal ist und keinen spürbaren Unterschied im Alltag macht, kann ich mittlerweile gut mit O2 und den besseren Preisen leben.

    1. rogh 💎
      sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

      Es gibt kein D-Netz. ;) das war vor 20 Jahren.

      1. Oliver Schwuchow ♾️
        sagt am zu rogh ⇡

        Damit meine ich Telekom, ich bin alt.

Unsere Kommentarregeln für einen respektvollen Austausch
