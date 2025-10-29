O2 verschenkt ChatGPT Plus: Sechs Monate Gratis-Zugang für Neukunden

O2 Telefónica bietet ab November allen Neukunden sechs Monate kostenlosen Zugang zu ChatGPT Plus an und vertieft damit seine Partnerschaft mit OpenAI.

Das Telekommunikationsunternehmen O2 Telefónica weitet seine Zusammenarbeit mit OpenAI aus. Ab dem 5. November 2025 erhalten Neukunden sechs Monate kostenfreien Zugang zur Bezahlversion ChatGPT Plus.

Nach Unternehmensangaben ist O2 damit der erste deutsche Netzbetreiber, der eine KI-Anwendung dieser Art aktiv in den Mobilfunkbereich integriert. Ziel sei es, Künstliche Intelligenz künftig stärker als alltäglichen digitalen Begleiter zu etablieren.

O2 verknüpft Mobilfunk und Künstliche Intelligenz

Das Angebot umfasst laut O2 Zugriff auf das aktuelle GPT-5-Modell mit schnelleren Reaktionszeiten, präziseren Antworten und zusätzlichen Funktionen wie Websuche, Dateianalyse und Bildverarbeitung.

Rahmendetails zur Aktion

Start: 5. November 2025

Dauer: 6 Monate kostenlos

Ersparnis: rund 138 Euro gegenüber Standardpreis

Automatische Verlängerung als kostenpflichtiges Abo möglich

Bereits Anfang Oktober hatte O2 im Vorteilsprogramm „Priority“ einen drei Monate langen Testlauf angeboten. Nach Angaben des Unternehmens stieß auch dieses Angebot auf große Nachfrage. Mit der neuen Regelung ersetzt O2 eine frühere Aktion über 150 Euro Rabatt, die im September gestartet war.

Ich finde den Schritt strategisch nachvollziehbar: O2 platziert sich dadurch als innovationsoffener Anbieter, testet zugleich Marktakzeptanz und stärkt seine Position im Wettbewerb um digitale Dienste.