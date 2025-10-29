Fintech

O2 verschenkt ChatGPT Plus: Sechs Monate Gratis-Zugang für Neukunden

Autor-Bild
Von
|
Chatgpt

O2 Telefónica bietet ab November allen Neukunden sechs Monate kostenlosen Zugang zu ChatGPT Plus an und vertieft damit seine Partnerschaft mit OpenAI.

Das Telekommunikationsunternehmen O2 Telefónica weitet seine Zusammenarbeit mit OpenAI aus. Ab dem 5. November 2025 erhalten Neukunden sechs Monate kostenfreien Zugang zur Bezahlversion ChatGPT Plus.

Nach Unternehmensangaben ist O2 damit der erste deutsche Netzbetreiber, der eine KI-Anwendung dieser Art aktiv in den Mobilfunkbereich integriert. Ziel sei es, Künstliche Intelligenz künftig stärker als alltäglichen digitalen Begleiter zu etablieren.

O2 verknüpft Mobilfunk und Künstliche Intelligenz

Das Angebot umfasst laut O2 Zugriff auf das aktuelle GPT-5-Modell mit schnelleren Reaktionszeiten, präziseren Antworten und zusätzlichen Funktionen wie Websuche, Dateianalyse und Bildverarbeitung.

Rahmendetails zur Aktion

  • Start: 5. November 2025
  • Dauer: 6 Monate kostenlos
  • Ersparnis: rund 138 Euro gegenüber Standardpreis
  • Automatische Verlängerung als kostenpflichtiges Abo möglich

Bereits Anfang Oktober hatte O2 im Vorteilsprogramm „Priority“ einen drei Monate langen Testlauf angeboten. Nach Angaben des Unternehmens stieß auch dieses Angebot auf große Nachfrage. Mit der neuen Regelung ersetzt O2 eine frühere Aktion über 150 Euro Rabatt, die im September gestartet war.

Ich finde den Schritt strategisch nachvollziehbar: O2 platziert sich dadurch als innovationsoffener Anbieter, testet zugleich Marktakzeptanz und stärkt seine Position im Wettbewerb um digitale Dienste.

PayPal integriert Bezahldienst in ChatGPT

PayPal integriert seine digitale Geldbörse ab 2026 direkt in ChatGPT. PayPal und OpenAI haben eine Vereinbarung geschlossen, die es Nutzern…

28. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / O2 verschenkt ChatGPT Plus: Sechs Monate Gratis-Zugang für Neukunden
Weitere Neuigkeiten
DHL: Das sind die Fristen zu Weihnachten 2025
in Dienste
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Mega SIM kürzt Datenvolumen, senkt Preise und verspricht lebenslangen Rabatt
in Tarife
Withings U Scan Key Visual Normal Toilets
Withings startet U-Scan für Urinanalyse zu Hause
in Hardware
Congstar
Congstar startet Prepaid-Aktion zum Singles Day 2025
in Tarife
Homematic Ip Heizkoerperthermostat Evo 3
Homematic IP: Probleme in Home Assistant
in Smart Home
Revolut
Revolut erhält MiCA-Lizenz und hebt Krypto-Einschränkungen auf
in Fintech
Geely: China-Marke plant große Europa-Offensive
in Mobilität
Oppo zeigt neues Flaggschiff und ignoriert Deutschland
in Smartphones
Planet of Lana 2: So sieht das neue Spiel aus
in Gaming
Apple iOS 26.1 ist fertig: Das steckt im großen iPhone-Update
in Firmware und OS