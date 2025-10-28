Fintech

PayPal integriert Bezahldienst in ChatGPT

Autor-Bild
Von
|

PayPal integriert seine digitale Geldbörse ab 2026 direkt in ChatGPT.

PayPal und OpenAI haben eine Vereinbarung geschlossen, die es Nutzern ermöglicht, Einkäufe direkt über ChatGPT abzuschließen. Laut PayPal-CEO Alex Chriss sollen Käufer und Verkäufer künftig Transaktionen innerhalb des KI-Tools durchführen können. Das Abkommen wurde laut CNBC am Wochenende unterzeichnet und soll im kommenden Jahr umgesetzt werden.

PayPal-Kunden sollen dann in ChatGPT über einen „Buy with PayPal“-Button bezahlen können, während Händler ihre Angebote auf der Plattform listen. Der Zahlungsdienst will dabei sowohl den Geldfluss als auch die Händlerabwicklung übernehmen, ohne dass Verkäufer separate Verträge mit OpenAI benötigen.

Laut PayPal sind sowohl Käufer als auch Verkäufer verifiziert, was das Risiko von Betrug reduzieren soll.

Neue Rolle von ChatGPT im Online-Handel

OpenAI verfolgt mit der Integration von PayPal das Ziel, ChatGPT als Einkaufshilfe zu etablieren. Nutzer sollen über die KI Produkte finden und direkt kaufen können, ähnlich wie bei einem persönlichen Einkaufsberater. Bereits zuvor hatte OpenAI Kooperationen mit Shopify, Etsy und Walmart bekanntgegeben, um den E-Commerce-Bereich von ChatGPT auszubauen.

Kernpunkte der Kooperation

  • PayPal-Wallet wird direkt in ChatGPT integriert
  • Start für Nutzer und Händler im Jahr 2026
  • Verifizierte Teilnehmer sollen Betrugsrisiken senken
  • PayPal übernimmt Zahlungs- und Händlerabwicklung
  • OpenAI erweitert E-Commerce-Angebote mit KI-Unterstützung

Zusätzlich plant PayPal laut eigenen Angaben, OpenAIs Unternehmenslösungen intern zu nutzen, um Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Beide Firmen sehen in der Zusammenarbeit einen Schritt in Richtung automatisierter, KI-gesteuerter Handelsmodelle.

Ich finde den Schritt strategisch nachvollziehbar, aber auch riskant: Wenn ChatGPT künftig Einkaufsplattformen ersetzt, könnten herkömmliche Online-Shops an Bedeutung verlieren. Auf lange Sicht wird das vermutlich auch passieren, gerade wenn die KI-Agenten besser werden. Das ist nicht nur kleinen Shopbetreibern, sondern auch Giganten wie Amazon klar. Es dürften spannende Jahre mit Machtverschiebungen auf uns zukommen.

ChatGPT und mehr: Die große Lüge der Chatbots

Chatbots haben sich etabliert und viele Menschen nutzen sie mittlerweile aktiv im Alltag. Bei manchen hat sie die Suche bei…

28. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / PayPal integriert Bezahldienst in ChatGPT
Weitere Neuigkeiten
Bluetooth 6.1: Neue Version startet 2026 direkt mit Samsung
in News
ChatGPT und mehr: Die große Lüge der Chatbots
in Gaming
Elon Musk startet eigene Wikipedia-Alternative
in News
Bei Amazon soll es heute so richtig krachen
in News
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom baut im Rekordtempo: Über 266.000 neue Glasfaseranschlüsse
in Telekom
Eve Shutter Switch startet mit Matter-Unterstützung – kommt auch für Bestandskunden
in Smart Home
Auspuff Diesel Abgas
Länderchefs fordern Aufweichung des Verbrenner-Verbots
in Mobilität
Vegan Salat
Lidl dreht den Spieß um – Veganes billiger als Fleisch
in Handel
Once Upon A Time In The West
Only Murders in the Building: Staffel 6 kommt und geht neue Wege
in News
Google Pixel Watch 2023 Header
Nutzer sind enttäuscht: Google Pixel Watch erhält ein letztes Update
in Wearables