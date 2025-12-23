HBO Max: Deutschland-Start mit deutscher Serie
Streaminganbieter in Europa müssen zum Teil auch lokal produzierte Inhalte auf den Plattformen anbieten und Warner hat sich passend dazu ein HBO Original aus Deutschland besorgt. Das nennt sich Banksters und startet Anfang des Jahres.
In Deutschland wird HBO Max am 13. Januar 2026 online gehen, Banksters startet dann aber erst ein paar Tage später, am 20. Februar 2026. Insgesamt sind sechs Folgen geplant und jeden Freitag erscheint eine neue (exklusiv) bei HBO Max.
Banksters auf HBO Max ist eine deutsche Krimi-Serie, die auf einer wahren Geschichte aus Berlin (2004) basiert und von einem Bank-Azubi namens Yusuf handelt, der plötzlich wegen mehrerer Banküberfälle festgenommen wird und vor die Wahl gestellt wird: schweigen oder seine Komplizen verraten, während er zwischen Loyalität, sozialem Aufstieg und der harten Realität der Kriminalität navigiert.
