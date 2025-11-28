Zeekr: Neue Elektroautos aus China starten 2026

Zeekr ist eine weitere Untermarke aus dem Geely-Konzern, ähnlich wie Polestar oder Volvo, die vielen von euch sicher bekannt sind. Eigentlich wollte man schon Anfang 2024 in Deutschland starten, doch dieser Plan wurde auf Eis gelegt.

Geely äußerte sich öffentlich nicht, auch nicht auf Nachfrage, bis zum Frühjahr, da gab man an, dass der Plan noch steht. Das Ziel sei, so Zeekr, dass man spätestens bis 2027 an den Start rollen wird. Doch Zeekr möchte jetzt schon früher starten.

Zeekr will 2026 in Deutschland starten

Im Rahmen der „europäischen Expansion“ steht Deutschland ganz vorne auf der Liste und die ersten Elektroautos werden im ersten Halbjahr 2026 ausgeliefert. In Frankreich, Spanien und Italien will man dann im weiteren Jahresverlauf starten.

Details zum Portfolio gibt es noch keine, auf der deutschen Seite von Zeekr werden immer noch die drei bekannten Modelle gelistet. Gut möglich, dass man das aber noch überarbeitet. Preise haben wir auch noch keine, die gibt es auch erst 2026.

Schauen wir mal, nach der schlechten Kommunikation der Marke bin ich derzeit eher skeptisch. Zeekr greift im gehobenen Markt an, da muss man mehr bieten. Aber vor allem der Zeekr X ist spannend, ich würde die Marke durchaus begrüßen.