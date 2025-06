Samsung lädt zum „Ultra-Event“ am 9. Juli ein

Samsung hat bestätigt, was sich schon seit Wochen andeutet hat, wir haben ein Datum für das zweite Unpacked-Event des Jahres. Am 9. Juli geht es los und das Motto lautet „Ultra Unfolds“. Samsung hebt also erneut „Ultra“ für das Event hervor.

Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit das erste Samsung Galaxy Z Fold Ultra von Samsung sehen, eine neue und bessere Version des Foldables steht an. Bisher deutet sich jedenfalls kein Samsung Galaxy Z Flip Ultra an, möglich wäre es aber.

Samsung Galaxy Z Fold 7-Reihe, Samsung Galaxy Z Flip 7, Samsung Galaxy Watch 8-Reihe und vielleicht noch Tablet(s), das dürfte der Plan für Juli sein. Ich bin auf das Ultra-Modell gespannt, aber mich interessieren vor allem die neuen Uhren.

