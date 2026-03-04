oneplus integriert RTL+ ab März 2026 ins Schweizer Streaming-Angebot
Der Streamingdienst oneplus von CH Media integriert ab dem 23. März 2026 das Angebot von RTL+ in seine Plattform.
Laut Unternehmensangaben vereint oneplus damit künftig drei Entertainment-Welten in einem einzigen Abo: Schweizer Eigenproduktionen, internationale Serien und Filme sowie die Inhalte des deutschen Streamingdienstes RTL+. CH Media positioniert oneplus damit als einzigen Schweizer Streaminganbieter, der drei Dienste auf einer Plattform bündelt.
oneplus mit RTL+: Schweizer Streaming-Plattform erweitert Inhalte und Preismodell
Ein zentrales Argument des Unternehmens ist laut eigenen Angaben die Benutzerfreundlichkeit: Nutzer sollen ohne App-Wechsel und ohne zusätzliches Login zwischen den Inhalten navigieren können.
Das neue Monatsabo ist zu einem Preis von CHF 14,90 erhältlich, das Jahresabo für CHF 149. CH Media bewirbt das Paket als preislich vorteilhafter gegenüber dem Abschluss von Einzelabonnements.
Zu den beworbenen Inhalten gehören laut Unternehmensangaben unter anderem:
- Schweizer Originals und TV-Eigenproduktionen wie Buddy Bucket List und Sing meinen Song
- RTL+-Formate wie Temptation Island, Let’s Dance und die Serie Sisi
- Internationale Produktionen wie Tulsa King und Star Trek: Starfleet Academy
- Familieninhalte wie die PAW Patrol-Reihe und Neue Geschichten vom Pumuckl
