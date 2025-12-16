Smartphones

OnePlus plant ganz neue Smartphone-Kategorie

Von
OnePlus wird uns 2026 mit einer neuen Smartphone-Kategorie im Lineup der Marke überraschen, denn man hat offiziell die Turbo-Reihe angekündigt. Dieser Schritt hat sich bereits im Sommer angedeutet, man plant Gaming-Smartphones.

Man möchte „ein beispielloses Spielerlebnis“ bieten und setzt auf Performance und eine sehr gute Akkulaufzeit. Die Marke wächst wieder, wie Li Jie von OnePlus jetzt in China verraten hat, und mit Gaming möchte man 2026 noch stärker wachsen.

Erste Gerüchte sprechen beim OnePlus Turbo von einem 6,7 Zoll großen OLED-Display mit bis zu 165 Hz, einem Snapdragon 8 Elite Gen 5 und einem Akku mit bis zu 8.000 mAh, den man mit bis zu 100 Watt laden kann. Da es ein Gaming-Gerät ist, muss man Abstriche machen, denn es gibt nur zwei Kameras (50 MP + 8 MP).

Am Ende ist das also vermutlich ein OnePlus 15 mit Abstrichen bei Dingen wie der Kamera und Extras wie einem etwas größeren Akku. Ob die Performance bei den Spielen aber wirklich so viel besser ist, das kann man bezweifeln. Viele Android-Spiele werden nicht für Gaming-Modelle optimiert und spielen sich nicht besser.

In China sind Gaming-Smartphones allerdings beliebt, da dürfte das Turbo also gut funktionieren. Es ist bisher unklar, ob OnePlus hier einen globalen Marktstart plant.

WhatsApp zeigt jetzt Werbung im Status an

WhatsApp zeigt jetzt Werbung im Status an

Es geht los, WhatsApp zeigt ab sofort in ersten Regionen der Welt ganz offiziell Werbung im Status an.

15. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

