Smartphones

OnePlus will neue Wege bei Smartphones gehen

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Oneplus 13 Header

OnePlus ist seit einer Weile zurück in Deutschland, daher sind kommende Schritte für uns wieder etwas spannender. Wie man hört, plant die Marke einen Schritt, der in Märkten wie dem Heimatland in China durchaus beliebt bei einigen Nutzern ist.

Es gibt eine neue Untermarke, deren Fokus auf Gaming liegt, ähnlich wie bei den ROG-Smartphones von Asus. Größerer Akku, bester Chip, Trigger und mehr, man kennt die Highlights von Gaming-Smartphones, aber es sei noch „experimentell“.

Grundsätzlich sind Gaming-Smartphones oft angepasste Flaggschiffe der Marken, bei denen man dann aber als „normaler“ Nutzer gerne mal Abstriche (wie bei der Kamera) machen muss. Noch ist aber nichts offiziell von OnePlus bestätigt worden.

Whatsapp Logo Icon 2021 Header

WhatsApp mit Werbung kommt nicht vor 2026 nach Deutschland

Meta bestätigte diese Woche, dass WhatsApp bald Werbung bekommt, etwas, was die Gründer des Messengers eigentlich nie wollten. Doch in…

20. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tom 🍀
    sagt am

    Ich spiele nichts am Smartphone. Daher eine ernst gemeinte Frage: Stößt man mit der Leistung aktueller Flaggschiff-Modelle wirklich an die Grenzen, dass man hierfür noch einen drauf legen (und dafür anderswo Abstriche in Kauf nehmen) müsste?

    Eine Zielgruppe wird es sicherlich geben, wenn ein paar Hersteller so etwas anbieten. Für mich persönlich ist die Kamera mit der wichtigste Fokus. Ich falle also sicher nicht in die Zielgruppe.

    Antworten
    1. DeziByte 🏆
      sagt am zu Tom ⇡

      Da geht es nicht unbedingt ums „noch einen drauflegen“. Wie geschrieben sind dann bspw. extra Trigger im Rahmen verbaut und die Kühlung für längere Laufzeit optimiert (dementsprechend größer und schwerer), teils mit Lüfter. Oder irgendwelche GameLauncher mit massig Anpassungsmöglichkeiten. Die reine Leistung reicht schon lange aus, bzw. wird ohnehin nie ausgereizt.

      Ich bin bei OnePlus damals mit dem 5t in der Sand Stone Star Wars Edition eingestiegen und hab es geliebt. Dann kam das 6t und 7 Pro, wo schon nicht mehr alles rund lief. Mit dem 9 Pro hab ich es noch mal probiert, aber auch schnell wieder „entsorgt“.
      OnePlus sollte wieder eher an einem Alleinstellungsmerkmal arbeiten und nicht so einen Quatsch.

      Antworten
  2. Stefan K. ☀️
    sagt am

    Na wenn der Markt sich für OnePlus lohnt, dann sollen sie mal machen. Persönlich bleibe ich bei klassischen Flaggschiffen, da ist das Gesamtpaket einfach runder für mein Empfinden, selbst wenn nicht alles „Top of the Crop“ ist.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / OnePlus will neue Wege bei Smartphones gehen
Weitere Neuigkeiten
backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in backFlip
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom