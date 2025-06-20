OnePlus will neue Wege bei Smartphones gehen

OnePlus ist seit einer Weile zurück in Deutschland, daher sind kommende Schritte für uns wieder etwas spannender. Wie man hört, plant die Marke einen Schritt, der in Märkten wie dem Heimatland in China durchaus beliebt bei einigen Nutzern ist.

Es gibt eine neue Untermarke, deren Fokus auf Gaming liegt, ähnlich wie bei den ROG-Smartphones von Asus. Größerer Akku, bester Chip, Trigger und mehr, man kennt die Highlights von Gaming-Smartphones, aber es sei noch „experimentell“.

Grundsätzlich sind Gaming-Smartphones oft angepasste Flaggschiffe der Marken, bei denen man dann aber als „normaler“ Nutzer gerne mal Abstriche (wie bei der Kamera) machen muss. Noch ist aber nichts offiziell von OnePlus bestätigt worden.