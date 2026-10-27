Opel plant überraschendes Comeback bei den Elektroautos

Opel könnte ein altes Modell zurückbringen, welches viele vielleicht gar nicht richtig kennen, weil es schon vor über einem Jahrzehnt eingestellt wurde. Der „Agila“ wäre ein möglicher Name für ein kommendes und günstiges Modell aus Deutschland.

Man hört jedenfalls aus Italien, dass bei Stellantis ein Pendant zu den günstigen Elektroautos von Citroën (2CV) und Fiat (Koala) in Entwicklung sei und Stellantis hier die Stärke der Skalierung nutzen möchte. Der elektrische Opel Agila könnte ebenfalls bei rund 15.000 Euro landen und in Zukunft in Italien vom Band rollen.

Wir sprechen also über ein knapp 4 Meter langes Auto und eine Klasse, welche die EU in Zukunft stärker fördern möchte, das dürfte auch ein Grund für mehr Auswahl bei den großen Konzernen gewesen sein. Opel selbst hat sich nicht dazu geäußert.

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