OpenAI verbindet ChatGPT mit iCloud Mail und Kalender

OpenAI bietet zwei neue ChatGPT-Plugins an, mit denen Nutzer auf iCloud Mail und den iCloud-Kalender zugreifen können.

Damit lassen sich E-Mails und Termine direkt über ChatGPT verwalten. Die Steuerung erfolgt per natürlicher Sprache, etwa um bestimmte Nachrichten zu finden, E-Mails zusammenzufassen oder anstehende Termine abzufragen. Auch neue Kalendereinträge können erstellt und bestehende Termine bearbeitet werden.

iCloud mit ChatGPT verbinden: So funktioniert es

Die beiden Plugins lassen sich in den ChatGPT-Einstellungen unter „Plugins“ einzeln aktivieren. Für die Verbindung wird ein anwendungsspezifisches Passwort benötigt, das Nutzer in ihrer Apple-Accountverwaltung erstellen können. Das eigentliche Passwort des Apple-Accounts muss somit nicht an OpenAI weitergegeben werden.

Much requested, and now yours to connect: iCloud Mail and Calendar plugins are available in ChatGPT. Ask ChatGPT to find that email, catch up on your inbox, check what’s next, or update a calendar event. Phew. Available on all ChatGPT plans on web, desktop, and iOS. pic.twitter.com/g68OWoFVg8 — ChatGPT (@ChatGPT) October 27, 2026

Die neuen Integrationen bieten folgende Möglichkeiten:

iCloud Mail: Nachrichten suchen und zusammenfassen sowie E-Mails verwalten.

iCloud Kalender: Termine abfragen, bearbeiten und neu erstellen.

iCloud Kontakte: Beide Plugins können gespeicherte Kontakte lesend verwenden.

Nach Angaben von OpenAI stehen die Erweiterungen zunächst allen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarifen zur Verfügung.

Datenschutz bei der iCloud-Anbindung

Bei der Nutzung werden entsprechende iCloud-Informationen an OpenAI übertragen und dort verarbeitet. Eine ausschließlich lokale Verarbeitung findet nicht statt.

Wer seine ChatGPT-Unterhaltungen nicht zur Verbesserung der KI-Modelle bereitstellen möchte, kann die entsprechende Option unter „Einstellungen → Datenkontrollen“ deaktivieren. Die iCloud-Verbindung lässt sich zudem jederzeit wieder trennen. Bereits in Unterhaltungen übernommene Informationen bleiben allerdings bestehen.

Gerade für Nutzer, die ihre E-Mails und Termine ohnehin über iCloud organisieren, dürfte die Integration praktisch sein. Allerdings sollte man sich vor der Einrichtung bewusst machen, dass damit auch persönliche Kommunikations- und Kalenderdaten in die Verarbeitung durch ChatGPT einfließen.

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