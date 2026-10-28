Dienste

OpenAI verbindet ChatGPT mit iCloud Mail und Kalender

René Hesse
Von

OpenAI bietet zwei neue ChatGPT-Plugins an, mit denen Nutzer auf iCloud Mail und den iCloud-Kalender zugreifen können.

Damit lassen sich E-Mails und Termine direkt über ChatGPT verwalten. Die Steuerung erfolgt per natürlicher Sprache, etwa um bestimmte Nachrichten zu finden, E-Mails zusammenzufassen oder anstehende Termine abzufragen. Auch neue Kalendereinträge können erstellt und bestehende Termine bearbeitet werden.

iCloud mit ChatGPT verbinden: So funktioniert es

Die beiden Plugins lassen sich in den ChatGPT-Einstellungen unter „Plugins“ einzeln aktivieren. Für die Verbindung wird ein anwendungsspezifisches Passwort benötigt, das Nutzer in ihrer Apple-Accountverwaltung erstellen können. Das eigentliche Passwort des Apple-Accounts muss somit nicht an OpenAI weitergegeben werden.

Die neuen Integrationen bieten folgende Möglichkeiten:

  • iCloud Mail: Nachrichten suchen und zusammenfassen sowie E-Mails verwalten.
  • iCloud Kalender: Termine abfragen, bearbeiten und neu erstellen.
  • iCloud Kontakte: Beide Plugins können gespeicherte Kontakte lesend verwenden.

Nach Angaben von OpenAI stehen die Erweiterungen zunächst allen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarifen zur Verfügung.

Datenschutz bei der iCloud-Anbindung

Bei der Nutzung werden entsprechende iCloud-Informationen an OpenAI übertragen und dort verarbeitet. Eine ausschließlich lokale Verarbeitung findet nicht statt.

Wer seine ChatGPT-Unterhaltungen nicht zur Verbesserung der KI-Modelle bereitstellen möchte, kann die entsprechende Option unter „Einstellungen → Datenkontrollen“ deaktivieren. Die iCloud-Verbindung lässt sich zudem jederzeit wieder trennen. Bereits in Unterhaltungen übernommene Informationen bleiben allerdings bestehen.

Gerade für Nutzer, die ihre E-Mails und Termine ohnehin über iCloud organisieren, dürfte die Integration praktisch sein. Allerdings sollte man sich vor der Einrichtung bewusst machen, dass damit auch persönliche Kommunikations- und Kalenderdaten in die Verarbeitung durch ChatGPT einfließen.

Dienste · 26. Oktober 2026

Deutsche Geheimdienste setzen offenbar auf Google: Das steckt dahinter

Deutsche Nachrichtendienste planen eine gemeinsame Cloud für geheime Informationen und wollen dafür offenbar Technologie von Google nutzen. Nach Recherchen von… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
ADAC-Studie: Notbremsassistenten versagen ausgerechnet bei reflektierender Kleidung
28.10.26 · Mobilität
Mercedes senkt überraschend seine Prognose für 2026
28.10.26 · Mobilität
Bundesregierung: 250 Millionen Euro für sichere KI, aber keine Kennzeichnungspflicht
27.10.26 · Dienste
Apple iPad mini mit OLED: Das Display besitzt theoretisch 120 Hz
28.10.26 · Tablets
IKEA und ImmoScout24 starten KI-Einrichtung in Exposés
27.10.26 · Dienste
Nintendo stellt Pokémon-Spiel für Smartphones ein
28.10.26 · Gaming
Porsche bestätigt: Krise wird bis 2028 anhalten
28.10.26 · Mobilität
Deutsch ist nicht dabei: Siri AI lernt 2026 neue Sprachen
27.10.26 · Dienste
Das Apple MacBook Pro „OLED XDR“ kostet wohl über 3.000 Euro
28.10.26 · Computer
Deutsche Geheimdienste setzen offenbar auf Google: Das steckt dahinter
26.10.26 · Dienste
Du bist hier: Apple · ChatGPT
mobiFlip / News / Dienste / OpenAI verbindet ChatGPT mit iCloud Mail und Kalender