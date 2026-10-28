OpenAI verbindet ChatGPT mit iCloud Mail und Kalender
OpenAI bietet zwei neue ChatGPT-Plugins an, mit denen Nutzer auf iCloud Mail und den iCloud-Kalender zugreifen können.
Damit lassen sich E-Mails und Termine direkt über ChatGPT verwalten. Die Steuerung erfolgt per natürlicher Sprache, etwa um bestimmte Nachrichten zu finden, E-Mails zusammenzufassen oder anstehende Termine abzufragen. Auch neue Kalendereinträge können erstellt und bestehende Termine bearbeitet werden.
iCloud mit ChatGPT verbinden: So funktioniert es
Die beiden Plugins lassen sich in den ChatGPT-Einstellungen unter „Plugins“ einzeln aktivieren. Für die Verbindung wird ein anwendungsspezifisches Passwort benötigt, das Nutzer in ihrer Apple-Accountverwaltung erstellen können. Das eigentliche Passwort des Apple-Accounts muss somit nicht an OpenAI weitergegeben werden.
Die neuen Integrationen bieten folgende Möglichkeiten:
- iCloud Mail: Nachrichten suchen und zusammenfassen sowie E-Mails verwalten.
- iCloud Kalender: Termine abfragen, bearbeiten und neu erstellen.
- iCloud Kontakte: Beide Plugins können gespeicherte Kontakte lesend verwenden.
Nach Angaben von OpenAI stehen die Erweiterungen zunächst allen kostenpflichtigen ChatGPT-Tarifen zur Verfügung.
Datenschutz bei der iCloud-Anbindung
Bei der Nutzung werden entsprechende iCloud-Informationen an OpenAI übertragen und dort verarbeitet. Eine ausschließlich lokale Verarbeitung findet nicht statt.
Wer seine ChatGPT-Unterhaltungen nicht zur Verbesserung der KI-Modelle bereitstellen möchte, kann die entsprechende Option unter „Einstellungen → Datenkontrollen“ deaktivieren. Die iCloud-Verbindung lässt sich zudem jederzeit wieder trennen. Bereits in Unterhaltungen übernommene Informationen bleiben allerdings bestehen.
Gerade für Nutzer, die ihre E-Mails und Termine ohnehin über iCloud organisieren, dürfte die Integration praktisch sein. Allerdings sollte man sich vor der Einrichtung bewusst machen, dass damit auch persönliche Kommunikations- und Kalenderdaten in die Verarbeitung durch ChatGPT einfließen.
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