OPPO stellt ColorOS 17 vor: Das steckt im großen Update

Der Smartphone-Hersteller OPPO hat ColorOS 17 mit Leistungsverbesserungen, neuen KI-Funktionen und erweitertem Datenschutz vorgestellt.

Die neue Betriebssystemversion startet zunächst auf der kommenden Find-X10-Serie und soll anschließend weitere OPPO-Smartphones erreichen. Einen mehr oder weniger konkreten Zeitplan für die einzelnen Modelle zeigt das Unternehmen in einer Grafik:

ColorOS 17: Mehr Leistung und zahlreiche KI-Neuerungen

Mit dem sogenannten Living Flow Design überarbeitet OPPO die Benutzeroberfläche. Animationen, App-Wechsel und Berührungsreaktionen sollen natürlicher wirken. Gleichzeitig verspricht die neue Systemarchitektur einen geringeren Ressourcenverbrauch.

Laut internen Labortests sinkt die Auslastung beim Rendering um bis zu 30 Prozent, während der Arbeitsspeicherbedarf um bis zu 25 Prozent zurückgeht. Galerie-Vorschaubilder sollen bis zu 50 Prozent schneller laden. Auch nach einer simulierten sechsjährigen Nutzung soll die Bedienung weitgehend flüssig bleiben.

Zu den wichtigsten KI-Neuerungen gehören:

AI Mind Pilot: Erledigt mehrstufige Aufgaben wie das Sortieren von Dokumenten.

AI Photo Agent: Bearbeitet Fotos anhand von Textanweisungen oder Referenzbildern.

AI Mind Space: Organisiert gespeicherte Informationen und erstellt thematische Sammlungen.

OSee: Erkennt Objekte über die Kamera, scannt Dokumente und übersetzt Inhalte.

AI Call Guard: Soll mithilfe lokaler KI mögliche Betrugsversuche bei Anrufen erkennen.

Beim Datenschutz setzt OPPO auf eine geschützte Cloudumgebung, zusätzliche Verschlüsselung und einen Transparenzbericht über KI-Zugriffe.

Allerdings sind nicht sämtliche Funktionen hierzulande verfügbar. AI Call Guard bleibt zunächst auf Indonesien, Indien und Thailand beschränkt. AI Photo Agent kommt erst später nach Europa, während bestimmte Funktionen von AI Mind Space gar nicht angeboten werden.

ColorOS 17 bringt damit einige interessante Ansätze für den Smartphone-Alltag. Gerade bei den KI-Funktionen lohnt sich für deutsche Nutzer allerdings ein genauer Blick auf die regionale Verfügbarkeit. Die lange Funktionsliste allein sagt noch wenig darüber aus, was tatsächlich auf dem eigenen Gerät ankommt.

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