Ori-Entwickler: Vom Xbox-Partner zum Xbox-Kritiker

Am gestrigen Abend machte eine Meldung die Runde, die Xbox-Fans teilweise sehr verärgerte, denn Thomas Mahler (Chef der Moon Studios) gab bekannt, dass das neue Spiel der Ori-Entwickler (No Rest for the Wicked) nicht die Xbox priorisiert.

Langfristig will man auf alle Konsolen, auch die Nintendo Switch 2, aber die Sony PlayStation 5 steht im Fokus und ergibt aus finanzieller Sicht am meisten Sinn. Die Xbox-Version ist nicht gestrichen, wie es einige behaupten, aber sie könnte später kommen. Erst PC, dann PS5, dann Switch 2, dann Xbox, so wäre der Ablauf.

Thomas Mahler hat sich auch in sozialen Netzwerken zu den Meldungen geäußert und betont, dass man bei Moon Studios eben nicht die Ressourcen von anderen Studios hat. Und die Ori-Spiele, an denen Microsoft die Rechte besitzt, wurden eben von Microsoft mitfinanziert. Natürlich steht dann die Xbox voll im Fokus.

Xbox-Einbruch: Microsoft trägt Mitschuld

Ich kann diese Entscheidung mittlerweile verstehen, die aktuelle Xbox liegt bei etwa 30 Millionen Einheiten und die PlayStation bei über 80 Millionen, Sony kommt also bald auf dreimal so viele Konsolen wie Microsoft. Ich würde auch die PS5 wählen.

Hinzu kommt, dass Microsoft die Xbox-Spiele mittlerweile auf die PS5 bringt und die Nachfrage nach der Xbox damit selbst schädigt. Als großer Publisher nimmt man natürlich jeden Spieler zum Start mit, den man bekommen kann, aber als eher kleines Studio würde ich auch gut überlegen, ob sich das mit der Xbox noch lohnt.

Das ist übrigens keine persönliche Kritik an den Xbox-Spielern oder der Hardware, es ist eine rein finanzielle Entscheidung, an der Microsoft eben auch Mitschuld ist. Und ich habe nicht den Eindruck, als ob das Phil Spencer so massiv stören würde.

