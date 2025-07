PlayStation 6 für 2029 geplant: Sony setzt vorher alles auf die PS5 Pro

Wir haben vor ein paar Tagen erfahren, dass das Entwicklerteam bei Sony wohl erst 2029 bei der neuen PlayStation 6 anpeilt. Der Insider „DetectiveSeeds“ hat das jetzt erneut bekräftigt und gibt gleichzeitig auch an, dass 2028 möglich wäre.

Das Management könnte die neue PlayStation auch noch vorziehen, aber eigentlich gibt es derzeit einen Plan, der für einen längeren Zeitraum der PS5-Generation sorgen soll. Die PlayStation 5 Pro rückt nämlich vor allem 2026 voll in den Fokus.

Sony plant ein großes Update für die Konsole, welches Upscaling auf ein neues Level bringen soll, man selbst sprach von FSR 4 für die PS5 Pro. Parallel dazu soll es mehr Spiele geben, welche die Möglichkeiten der PS5 Pro komplett ausreizen.

Sony: PS5 Pro und GTA 6 als Highlight

Das große Highlight ist natürlich GTA 6, das hat der Insider am Wochenende schon verraten, Sony hilft angeblich dabei, dass die PS5 Pro die einzige Konsole sein wird, mit der man das neue Grand Theft Auto von Rockstar in vollen 60 fps zocken kann.

GTA 6 alleine dürfte aber kaum bis 2029 ausreichen, da muss mehr kommen. Es wäre also möglich, dass die PlayStation Studios für die zweite Hälfte der aktuellen PlayStation-Generation wieder einige Blockbuster und Highlights geplant haben.

Bei der PS4 war es auch so, dass die Konsole vor allem gegen Ende aufdrehte und die PS4 Pro ihr Potenzial entfaltete. Einige würden behaupten, dass die PS5 etwas zu früh kam, was möglich wäre, da sie in den ersten Jahren kaum ausgereizt wurde.

PlayStation: Es gibt ein „Problem“

Ich sehe 2029 aber weiterhin kritisch, auch wenn ich es mir selbst wünsche, denn die PS5 Pro hat noch genug Power für 3-4 Jahre. Doch die Verkaufszahlen werden irgendwann einbrechen, denn bei Konsolen gibt es auch eine „natürliche Grenze“.

Sony hat diese mit der PlayStation 2 damals ausgereizt und Nintendo jetzt mit der Switch, spätestens ab 150 Millionen Einheiten wird es schwierig, neue Käufer zu finden. Wobei selbst die 150 Millionen nicht leicht sind, ab 100 Millionen wird es ohne richtige Kracher und vor allem exklusive Titel für die Marken schwieriger.

Die PS5-Generation ist bereits bei knapp 80 Millionen angelangt und das große Wachstum lässt nach. Ich vermute also, dass das Management bei Sony schaut, ob GTA 6 und die PS5 Pro ausreichen, wenn nicht, kommt die PS6 sicher doch 2028.

