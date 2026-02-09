Outbank integriert Einkaufsdaten von Edeka und Lidl

Die Finanz-App Outbank startet einen Beta-Test für neue Integrationen von Edeka und Lidl und ruft Nutzer zur Teilnahme auf.

Das Unternehmen Outbank sucht nach eigenen Angaben Tester für neue Einkaufskonten-Integrationen der Handelsketten Edeka und Lidl. Ziel des Tests sei es, die Anbindung von Einkaufsdaten an die App unter realen Nutzungsbedingungen zu erproben. Voraussetzung für die Teilnahme ist die aktuellste Version der App sowie die Einrichtung der jeweiligen Integration.

Laut Unternehmensangaben werden über die neuen Schnittstellen sämtliche gekauften Artikel sowie die zugehörigen Kassenbons aus den Nutzerkonten abgerufen. Die Daten sollen vollständig erfasst und innerhalb der App gespeichert werden. Outbank betont, dass die Informationen zentral verfügbar und durchsuchbar sind.

Funktionsumfang der neuen Einkaufsintegrationen

Ich habe das direkt einmal ausprobiert. Die abgerufenen Einkaufsdaten können über mehrere Jahre zurückreichen. In meinem Beispiel umfasst die Lidl-Integration Einkaufsinformationen bis ins Jahr 2023 mit einer großen Anzahl einzelner Artikel und Belege. Die Inhalte werden strukturiert dargestellt und in bestehende App-Funktionen eingebunden.

Merkmale der Funktionen:

Vollständiger Abruf gekaufter Artikel

Abruf bzw. Verarbeitung digitaler Kassenbons

Durchsuchbare Einkaufsdaten

Integration in die Ausgabenfunktion der App möglich

Abschließend ist festzuhalten, dass Outbank die Nutzer ausdrücklich um Rückmeldungen bittet, um die neuen Integrationen weiterzuentwickeln.

Outbank kann man drei Monate kostenfrei ausprobieren.

