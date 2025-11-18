Paramount+ startet Black-Weeks-Aktion mit 50 Prozent Preisnachlass

Dienste

Paramount+ startet ab sofort seine Black-Weeks-Aktion mit 50 Prozent Rabatt auf „neue“ Abos.

Der Streamingdienst Paramount+ bietet im Rahmen der „Black Weeks“ ein zeitlich begrenztes Angebot an. Ab dem heutigen 18. November 2025 können neue und berechtigte ehemalige Kunden drei Monate lang ein Standard- oder Premium-Abo zum halben Preis nutzen. Der rabattierte Monatspreis liegt laut Angaben des Unternehmens bei 4,99 Euro.

Nach Ablauf der drei Monate gilt wieder der reguläre Preis des gewählten Abos, der ab 9,99 Euro monatlich beginnt. Das Angebot gilt bis zum 1. Dezember 2025. Eine Kündigung ist jederzeit mit Wirkung zum Ende des Abrechnungszeitraums möglich.

Paramount+ ist ein Streaming-Dienst, der von ViacomCBS betrieben wird. Mit Paramount+ können Abonnenten auf eine große Auswahl an bekannten Inhalten zugreifen.

