Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein

Parship ergänzt sein Matchmaking um ein KI-basiertes Feature, das Singles dabei unterstützen soll, Gemeinsamkeiten schneller zu erkennen. Das neue Tool „Harmonie-Check“ steht zunächst Premium-Mitgliedern zur Verfügung.

Parship nutzt nach eigenen Angaben seit 2001 wissenschaftliche Tests, um Singles langfristige Beziehungsperspektiven aufzuzeigen. Laut Unternehmensangaben zeigt der neue „Harmonie-Check“ auf Basis von Persönlichkeitstest und Profilangaben, wie gut zwei Mitglieder in den Bereichen Lifestyle, Interessen, Ansichten, Ideale und Persönlichkeit zusammenpassen.

Zusätzlich schlägt die KI Themen für den Gesprächseinstieg vor, um die Kontaktaufnahme zu erleichtern. Das Feature wird derzeit in einer Beta-Phase getestet.

Funktionsweise und Nutzerbeteiligung

Der Harmonie-Check soll die Interaktion zwischen Mitgliedern erleichtern, indem er Zusammenhänge aufzeigt und konkrete Gesprächsanlässe liefert. Mitglieder können direkt über das Feature Rückmeldungen an die Produktentwicklung senden, wodurch das Tool kontinuierlich angepasst werden soll.

Laut einer Parship-Umfrage aus 2024 glaubt jede zweite Person, dass Online-Dating künftig von KI gesteuert werden könnte.

Zusätzliche Informationen zu Parship

  • Parship gehört zu den führenden Dating-Apps in Deutschland und Europa
  • Seit 2001 werden wissenschaftliche Matching-Verfahren genutzt
  • Fokus auf gesunde, wertschätzende Partnersuche („Healthy Dating“)
  • Teil der ParshipMeet Group und des ProSiebenSat.1-Konzerns
  • Mehr als 1,3 Millionen Singles haben sich bereits über Parship verliebt (sagt Parship)

Insgesamt wirkt die Einführung des Harmonie-Checks wie ein Versuch, KI gezielt in den Dating-Alltag zu integrieren, ohne das klassische Matchmaking zu ersetzen. Ich persönlich finde gut, dass Parship-Mitglieder aktiv einbezieht, um das Feature zu verbessern, auch wenn noch nicht absehbar ist, wie stark die KI tatsächlich den Erfolg bei der Partnerwahl beeinflussen wird.

