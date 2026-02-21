Handel

PAYBACK knackt 35-Millionen-Marke und meldet Rekordwerte

Autor-Bild
Von
|
Payback

Das Bonusprogramm PAYBACK meldet für 2025 neue Nutzerrekorde und eine hohe Einlösequote.

Nach Unternehmensangaben nutzten im Jubiläumsjahr mehr als 35 Millionen Menschen das Programm, rund sechs Millionen kamen neu hinzu. 18 Millionen Kunden verwendeten regelmäßig die App. Insgesamt wurden Punkte im Gegenwert von bis zu 2,5 Millionen Euro pro Einkaufstag gesammelt, 95 Prozent davon wieder eingelöst.

PAYBACK Jahresbilanz 2025 mit Rekorden bei Nutzern und Umsatz

Der bepunktete Jahresumsatz lag laut Unternehmen bei 46 Milliarden Euro. Kunden lösen Punkte überwiegend direkt an der Kasse ein, gefolgt von Sachprämien, Gutscheinen sowie der Umwandlung in Meilen oder Bargeld. Auch Spenden sind möglich.

Zum Partnernetz zählen mehr als 700 Unternehmen. 2025 kamen unter anderem Edeka, Netto Marken-Discount und Sparkassen hinzu. Regionale Auswertungen zeigen Unterschiede bei Sammelintensität und Online-Ausgaben. So heißt es:

Der aktuelle PAYBACK Sammelatlas zeigt darüber hinaus spannende regionale Unterschiede beim Sammeln und Einlösen: Bobenheim Roxheim ist die absolute PAYBACK Hochburg: 69 Prozent der Einwohner sammeln hier Punkte. Monschau beheimatet die treuesten Fans: Die Einwohner sind im Schnitt bereits seit 15,2 Jahren beim Bonusprogramm dabei. Grünwald bei München ist die Online Shopping Hauptstadt: Hier geben Kundinnen und Kunden beim bepunkteten Online Shopping im Schnitt 367 Euro jährlich aus – so viel wie nirgendwo sonst in Deutschland. Kettig (Rheinland-Pfalz) lebt das Multipartner Prinzip am intensivsten: Im Schnitt sammeln Kunden hier bei 6,35 unterschiedlichen Partnern pro Jahr – ein Paradebeispiel für erfolgreiche Quernutzung.

Fakten & Zahlen (Deutschland, GJ 2025)

  • Partnerunternehmen: > 700
  • Aktive PAYBACK Kundinnen und Kunden: > 35 Mio.
  • Aktive PAYBACK App Nutzerinnen und Nutzer: > 18 Mio.
  • Bepunkteter Jahresumsatz: 46 Mrd. Euro
  • Markenbekanntheit: 9 von 10 Deutschen
  • Gesamtwert gesammelter Punkte (seit 2000): 7,2 Mrd. Euro
  • Einlösequote: 95 Prozent
  • Eingelöste Coupons 2025: 12 pro Sekunde
Info

PAYBACK wurde im Jahr 2000 von dem Münchner Unternehmen Loyalty Partner gegründet und als branchenübergreifendes Bonusprogramm etabliert. Seit 2011 gehört PAYBACK vollständig zum US-Finanzkonzern American Express.

Sparkassen-Card mit PAYBACK jetzt bundesweit bei Aral nutzbar

Das Unternehmen Aral ermöglicht Sparkassenkunden ab sofort das gleichzeitige Bezahlen mit der Sparkassen-Card und das Sammeln von PAYBACK Punkten. Sparkassenkunden…

2. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / PAYBACK knackt 35-Millionen-Marke und meldet Rekordwerte
Weitere Neuigkeiten
1und1 5g Gigabit Antenne 0384
Bundesnetzagentur prüft Pflicht zur Frequenzfreigabe zugunsten von 1&1
in 1und1
Prime Video beginnt Dreharbeiten zu „Mission Unknown“ – Staffel 2
in News
Bild Mastercard E Food
Biometrie ersetzt Passwörter: So zahlen Gen Z und Millennials heute
in Fintech
Paypal Mastercard
PayPal vollzieht AGB-Anpassungen für Geschäftskonten
in Fintech
Xbox 2024 Header
Das „Ende“ der Xbox? Microsoft überrascht mit Ankündigung
in Gaming
Ard Zdf
KEF-Empfehlung: Rundfunkbeitrag soll leicht steigen
in News
25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. ist zurück
in Tarife
Zelda Wind Waker Header
Zelda: Nintendo-Klassiker wird 40 Jahre alt
in Gaming
Der Neue Mercedes Benz Eqa The New Mercedes Benz Eqa
Mercedes startet Batterietausch bei EQA und EQB – auch in Deutschland
in Mobilität
Deutsche Post investiert in Modernisierung von 12.600 Partnerfilialen
in Dienste