PAYBACK knackt 35-Millionen-Marke und meldet Rekordwerte

Das Bonusprogramm PAYBACK meldet für 2025 neue Nutzerrekorde und eine hohe Einlösequote.

Nach Unternehmensangaben nutzten im Jubiläumsjahr mehr als 35 Millionen Menschen das Programm, rund sechs Millionen kamen neu hinzu. 18 Millionen Kunden verwendeten regelmäßig die App. Insgesamt wurden Punkte im Gegenwert von bis zu 2,5 Millionen Euro pro Einkaufstag gesammelt, 95 Prozent davon wieder eingelöst.

PAYBACK Jahresbilanz 2025 mit Rekorden bei Nutzern und Umsatz

Der bepunktete Jahresumsatz lag laut Unternehmen bei 46 Milliarden Euro. Kunden lösen Punkte überwiegend direkt an der Kasse ein, gefolgt von Sachprämien, Gutscheinen sowie der Umwandlung in Meilen oder Bargeld. Auch Spenden sind möglich.

Zum Partnernetz zählen mehr als 700 Unternehmen. 2025 kamen unter anderem Edeka, Netto Marken-Discount und Sparkassen hinzu. Regionale Auswertungen zeigen Unterschiede bei Sammelintensität und Online-Ausgaben. So heißt es:

Der aktuelle PAYBACK Sammelatlas zeigt darüber hinaus spannende regionale Unterschiede beim Sammeln und Einlösen: Bobenheim Roxheim ist die absolute PAYBACK Hochburg: 69 Prozent der Einwohner sammeln hier Punkte. Monschau beheimatet die treuesten Fans: Die Einwohner sind im Schnitt bereits seit 15,2 Jahren beim Bonusprogramm dabei. Grünwald bei München ist die Online Shopping Hauptstadt: Hier geben Kundinnen und Kunden beim bepunkteten Online Shopping im Schnitt 367 Euro jährlich aus – so viel wie nirgendwo sonst in Deutschland. Kettig (Rheinland-Pfalz) lebt das Multipartner Prinzip am intensivsten: Im Schnitt sammeln Kunden hier bei 6,35 unterschiedlichen Partnern pro Jahr – ein Paradebeispiel für erfolgreiche Quernutzung.

Fakten & Zahlen (Deutschland, GJ 2025)

Partnerunternehmen: > 700

Aktive PAYBACK Kundinnen und Kunden: > 35 Mio.

Aktive PAYBACK App Nutzerinnen und Nutzer: > 18 Mio.

Bepunkteter Jahresumsatz: 46 Mrd. Euro

Markenbekanntheit: 9 von 10 Deutschen

Gesamtwert gesammelter Punkte (seit 2000): 7,2 Mrd. Euro

Einlösequote: 95 Prozent

Eingelöste Coupons 2025: 12 pro Sekunde