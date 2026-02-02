Fintech

Sparkassen-Card mit PAYBACK jetzt bundesweit bei Aral nutzbar

Das Unternehmen Aral ermöglicht Sparkassenkunden ab sofort das gleichzeitige Bezahlen mit der Sparkassen-Card und das Sammeln von PAYBACK Punkten.

Sparkassenkunden können seit Anfang Februar 2026 an Aral Tankstellen mit ihrer verknüpften Sparkassen-Card bezahlen und dabei automatisch PAYBACK Punkte sammeln. Nach Angaben der beteiligten Unternehmen wird das Angebot bundesweit ausgerollt und ergänzt bestehende Kooperationen mit regionalen Partnern sowie mit EDEKA und Netto Marken-Discount.

Laut Aral vereinfacht die neue Funktion den Bezahlvorgang, da Tanken, Bezahlen und Punktesammeln in einem Schritt erfolgen. Ein separates Vorzeigen der PAYBACK Karte ist nicht erforderlich. Die Punkte werden automatisch dem PAYBACK Konto gutgeschrieben, sofern die Sparkassen-Card zuvor entsprechend verknüpft wurde.

Sparkassen-Card und PAYBACK an Aral Tankstellen

Die technische Grundlage bildet nach Angaben des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes das Girocard-System der Sparkassen-Card. Die erstmalige Registrierung erfolgt über das Online-Banking oder die Sparkassen-App.

Wichtige Eckpunkte des Angebots

  • Punktesammeln beim Bezahlen mit der Sparkassen-Card
  • Automatische Gutschrift ohne separate PAYBACK Karte
  • Nutzung an teilnehmenden Aral Tankstellen bundesweit

Nach Unternehmensangaben können PAYBACK Punkte an Aral Tankstellen für Kraftstoffe, Ladevorgänge an Aral pulse Ladepunkten, Shop- und Bistroangebote sowie Autowäschen gesammelt und eingelöst werden. Aktuell wird beispielsweise ein Punkt pro zwei Liter Kraftstoff oder zwei Kilowattstunden Strom gutgeschrieben, mit Coupons sind höhere Werte möglich.

Bezahlen Bank Computer

Online-Supermärkte wachsen rasant

Das Handelsforschungsinstitut IFH Köln beobachtet ein starkes Wachstum beim Onlinehandel mit Lebensmitteln in Deutschland. Die Zahl der Verbraucher, die Lebensmittel…

2. Februar 2026 | Jetzt lesen →

