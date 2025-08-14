Pebble Time 2 vorgestellt – Details zu Technik, Design und Preis
Der Entwickler Eric Migicovsky bringt bekanntlich die Smartwatch-Marke Pebble zurück. Nachdem die ursprünglichen Modelle, die vor allem bei technikaffinen Nutzern beliebt waren, vom Markt genommen wurden, da sie im Massenmarkt nicht mit Produkten von Apple oder Samsung mithalten konnten, ist die Pebble 2 Duo als Standardmodell bestellbar.
Zusätzlich wurde nun die finale Version der Pebble Time 2 angekündigt, die auch ab sofort vorbestellt werden kann und deren Auslieferung im Dezember beginnen soll.
Die Pebble Time 2 war zuvor unter dem Projektnamen „Core Time 2” bekannt und wird jetzt, nachdem die Markenrechte zurückgewonnen wurden, unter dem ursprünglichen Namen vermarktet.
Ihr Gehäuse besteht aus Edelstahl, ihre Rückseite hat einen Schraubdeckel für eine einfachere Wartung. Die Uhr verfügt über ein 1,5 Zoll (3,81 cm) großes E-Paper-Touchdisplay mit 64 Farben, eine RGB-Hintergrundbeleuchtung, ein Mikrofon, einen integrierten Kompasssensor, einen Lautsprecher, einen Vibrationsmotor sowie Funktionen zum Herzfrequenz-, Schritt- und Schlaftracking.
Der Akku der Pebble Time 2 soll „bis zu 30 Tage“ durchhalten. Die Uhr ist wassergeschützt und soll in vier Farbvarianten erhältlich sein. Kunden, die bereits eine Pebble 2 Duo vorbestellt haben, können ohne Verlust ihrer Position in der Warteliste auf das neue Modell umsteigen. Der Preis für Vorbesteller beträgt 225 US-Dollar.
Core Time 2 – Überblick
- Beschreibung: Smartwatch mit 1,5″ E‑Paper-Farbdisplay (64 Farben), angelehnt an Pebble Time 2
- Kompatibilität: Läuft mit 10.000+ Pebble-Apps und -Watchfaces
- Material/Design:
- Metallrahmen und -tasten (Schwarz/Weiß, eine dritte Farbe geplant)
- Flache Glaslinse (weniger Reflexionen als bei gekrümmter Pebble-Time-Linse)
- Industriedesign nah an Pebble 2, etwas größer wegen des Displays
- Standard‑Armbandbreite: 22 mm
- Display:
- 1,5″ E‑Paper, 64 Farben
- 53 % größer und 88 % mehr Pixel als Pebble Time
- Touchscreen
- Sensorik & Funktionen:
- Herzfrequenzmessung
- Schritt‑ und Schlaftracking
- Kompass/Vibration: Linear Resonance Actuator
- Mikrofon und Lautsprecher
- Robustheit:
- Wasserbeständigkeit: Ziel IPX8
- Akkulaufzeit: Bis zu 30 Tage (Schätzung)
- Vorbestellung & Preis:
- Vorbestellpreis: 225 US‑$
- Shop: store.rePebble.com
- Versandstart: Dezember
Ist wohl eher nicht für Leute wie mich gedacht, die sich nicht zu bequem sind und rumheulen, wenn die Smartwatch jeden 2. Tag zum Laden darf.
Sch…. ist das Ding abgrundtief häßlich. So 1980. 🥱
Bei mir ist der erst titel auch immer dunkelblau. Samsung browser
Sieht gar nicht mal so gut aus 🫣
Freue mich sehr auf die Uhr. Das überarbeitete Design holt mich nochmal mehr ab als der erste Wurf der CT2.
