Pebble Time 2 vorgestellt – Details zu Technik, Design und Preis

Der Entwickler Eric Migicovsky bringt bekanntlich die Smartwatch-Marke Pebble zurück. Nachdem die ursprünglichen Modelle, die vor allem bei technikaffinen Nutzern beliebt waren, vom Markt genommen wurden, da sie im Massenmarkt nicht mit Produkten von Apple oder Samsung mithalten konnten, ist die Pebble 2 Duo als Standardmodell bestellbar.

Zusätzlich wurde nun die finale Version der Pebble Time 2 angekündigt, die auch ab sofort vorbestellt werden kann und deren Auslieferung im Dezember beginnen soll.

Die Pebble Time 2 war zuvor unter dem Projektnamen „Core Time 2” bekannt und wird jetzt, nachdem die Markenrechte zurückgewonnen wurden, unter dem ursprünglichen Namen vermarktet.

Ihr Gehäuse besteht aus Edelstahl, ihre Rückseite hat einen Schraubdeckel für eine einfachere Wartung. Die Uhr verfügt über ein 1,5 Zoll (3,81 cm) großes E-Paper-Touchdisplay mit 64 Farben, eine RGB-Hintergrundbeleuchtung, ein Mikrofon, einen integrierten Kompasssensor, einen Lautsprecher, einen Vibrationsmotor sowie Funktionen zum Herzfrequenz-, Schritt- und Schlaftracking.

Der Akku der Pebble Time 2 soll „bis zu 30 Tage“ durchhalten. Die Uhr ist wassergeschützt und soll in vier Farbvarianten erhältlich sein. Kunden, die bereits eine Pebble 2 Duo vorbestellt haben, können ohne Verlust ihrer Position in der Warteliste auf das neue Modell umsteigen. Der Preis für Vorbesteller beträgt 225 US-Dollar.

Core Time 2 – Überblick