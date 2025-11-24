Penny Mobil: 50 Prozent Rabatt auf Starter-Pakete und mehr Leistung ab Dezember

Penny Mobil bietet neuen Kunden ab sofort und nur bis zum 30. November 2025 ein attraktives Aktionsangebot, bei dem sie 50 Prozent Rabatt auf die Starterpakete erhalten.

Statt 9,95 Euro zahlen sie in der Aktionswoche nur 4,98 Euro. Das Angebot gilt sowohl online als auch in den Penny-Märkten. Der Rabatt gilt für alle Starter-Pakete der Smart-Tarife. Das 6-Monats-Paket ist demnach ausgenommen.

Interessant ist das vor allem, weil die Tarife von Penny Mobil (und auch die von Ja!Mobil) ab Dezember deutlich verbessert werden und mehr Datenvolumen sowie ein neues Datenpolster erhalten. Wir hatten darüber berichtet.

Die Mobilfunktarife von Penny Mobil werden von der REWE Group angeboten und von der congstar Services GmbH im Telekom-Netz technisch realisiert.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.