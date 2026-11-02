Penny Mobil legt im November nach: Bis zu 120 GB extra

Der Mobilfunkanbieter Penny Mobil bietet Neukunden vom 2. bis 8. November 2026 insgesamt 120 GB zusätzliches Datenvolumen.

Die Aktion gilt für die drei Smart-Tarife und setzt deren Aktivierung innerhalb des Aktionszeitraums voraus. Der Bonus wird nicht auf einmal bereitgestellt, sondern in zwölf Portionen zu jeweils 10 GB verteilt. Zusätzlich reduziert Penny Mobil die Preise seiner Starter-Pakete für eine Woche um 50 Prozent.

Penny Mobil: Smart-Tarife mit zusätzlichem Datenvolumen

An den regulären Tarifpreisen ändert sich durch die Aktion nichts. Je nach gewähltem Tarif stehen unterschiedliche Datenvolumen zur Verfügung, die durch den Bonus ergänzt werden.

Die drei Smart-Tarife im Überblick:

Smart: 25 GB für 8,99 Euro je vier Wochen, zusätzlich 12-mal 10 GB

25 GB für 8,99 Euro je vier Wochen, zusätzlich 12-mal 10 GB Smart Plus: 50 GB für 13,99 Euro je vier Wochen, zusätzlich 12-mal 10 GB

50 GB für 13,99 Euro je vier Wochen, zusätzlich 12-mal 10 GB Smart Max: 100 GB für 18,99 Euro je vier Wochen, zusätzlich 12-mal 10 GB

Interessant ist dabei, dass alle drei Tarife denselben Datenbonus erhalten. Wer sich für den kleineren Smart-Tarif entscheidet, bekommt also genauso viel zusätzliches Volumen wie ein Kunde mit Smart Max.

Auch beim Einstiegspreis gibt es eine Änderung. Vom 2. bis 8. November kosten die Starter-Pakete der Tarife Easy, Basic, Smart, Smart Plus und Smart Max jeweils 4,98 Euro statt regulär 9,95 Euro. Der Rabatt gilt somit auch für Tarife, die keinen zusätzlichen Datenbonus erhalten.

Erhältlich sind die Angebote online über die Website von Penny Mobil sowie deutschlandweit in Penny- und REWE-Märkten.

Für Neukunden lohnt sich vor allem der Blick auf die Kombination aus reduziertem Starter-Paket und Datenbonus. Wichtig ist allerdings die Verteilung der zusätzlichen 120 GB: Sie stehen nicht als einmaliges, frei verfügbares Datenpaket bereit.

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