Peugeot möchte das Lenkrad neu erfinden

Peugeot wird uns im November eine kleine Preview für den ganz neuen 208er zeigen, man hat sich das Konzept bewusst aufgehoben und noch nicht im Rahmen der IAA im September vorgestellt. Es kommt nämlich mit einer Besonderheit.

Die Stellantis-Marke plant die „nächste Generation des i-Cockpit“ und dazu gehört auch ein komplett neues Lenkrad. Peugeot kündigte schon Anfang 2024 an, dass man das Lenkrad von einer Studie von Anfang 2023 in Serie bringen möchte.

Peugeot setzt beim „Hypersquare“-Lenkrad auf einen kantigen Aufbau und es wird ein Steer-by-Wire-Lenksystem geben. Damit macht man den Anfang bei Stellantis und es ist durchaus interessant, dass das ausgerechnet ein Peugeot 208 tut.

Die Marke möchte jedenfalls „eine neue Saga für das i-Cockpit“, so CEO Alain Favey und wir werden dieses nach und nach bei anderen Modellen von Peugeot sehen. Das „Polygon“-Konzept soll sehr viele kreative Ideen für ein Auto mitbringen.