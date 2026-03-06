Peugeot nennt Preis für neuen E-408

Peugeot kündigte zum Start ins neue Jahr einen neuen E-408 an und spendierte dem Elektroauto, wie auch dem Verbrenner, ein Facelift. Dazu gab es hier und da ein paar Neuerungen, wobei das Upgrade doch sehr bescheiden ausgefallen ist.

Das weiß Peugeot, daher startet die Allure-Version mit 46.300 Euro auch 300 Euro günstiger, als beim Marktstart vor etwas mehr als einem Jahr. Wobei man den Preis nach einer Weile ebenfalls etwas senkte, theoretisch ist er also gleich geblieben.

Laut Peugeot kann ab sofort bestellt werden, was vielleicht auf Händler zutrifft, im Konfigurator auf der Webseite ist noch die alte Version zu sehen. Der Verbrenner ist mit einem Preis von 40.970 Euro übrigens eine ganze Ecke günstiger zu haben.