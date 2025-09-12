Philips Hue: Flash-Sale mit 25 % Rabatt

Philips Hue hat einen neuen Flash-Sale gestartet. Im Rahmen der Aktion gibt es verschiedene Leuchtmittel und Starter-Sets in Kombination günstiger zu kaufen.

Philips Hue hat die bereits erwarteten frischen Sonderangebote im hauseigenen Onlineshop ins Leben gerufen. Welche Lampen bzw. welches Zubehör Teil der neuen Aktion sind, könnt ihr online einsehen. Der Rabatt liegt bei 25 %. Im Detail heißt es:

25% Rabatt Mix and Match: Wähle zwei (2) oder mehr Produkte aus dem Mix und Match Sortiment aus und lege sie in Deinen Warenkorb. Der Rabatt von 25% wird an der Kasse auf die Produkte angewendet. Diese Aktion gilt für alle Produkte, die auf philips-hue.com/de-de gekauft werden, mit Ausnahme von neuen Produkten und Tento (alle Varianten).

Der Rabatt wird immer erst im Warenkorb oder Kassenvorgang abgezogen bzw. angezeigt. Kostenlosen Versand gibt es ab 60 Euro Einkaufswert, der bei Philips Hue bekanntlich schnell erreicht ist.

Die Rabatte gelten abgesehen davon nur im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Aus diesem Grund empfehle ich grundsätzlich, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken bzw. auch einen Preisvergleich zu nutzen.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungssystem. Es besteht aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit integriert werden und bietet auch Matter-Support.

Philips Hue bei Amazon →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.